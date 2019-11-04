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Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka'ya rekor bağış

41’inci Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti için koşan yüzlerce eğitim destekçisi tarafından başlatılan kampanyalarda, 12 binin üzerindeki destekçinin yönlendirdiği 1.7 milyon liranın üzerinde bağışla, 12 yılın rekoru kırılarak maraton tarihinde bir STK için toplanan en yüksek bağış tutarına ulaşıldı.

Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka'ya rekor bağış

41’inci Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti için koşan yüzlerce eğitim destekçisi tarafından başlatılan kampanyalarda, 12 binin üzerindeki destekçinin yönlendirdiği 1.7 milyon liranın üzerinde bağışla, 12 yılın rekoru kırılarak maraton tarihinde bir STK için toplanan en yüksek bağış tutarına ulaşıldı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 16:18
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Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka'ya rekor bağış

İSTANBUL - Organizasyon kapsamında bağışlar 18 Kasım tarihine kadar devam edecek. Darüşşafaka Cemiyeti tarafından belirlenen 2.0 milyon liralık bağış hedefiyle, bu yıl okula başlayan 122 öğrencinin bir yıllık eğitim masraflarına destek olunması amaçlanıyor.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olma özelliğine sahip olan ve bu yıl 3 Kasım Pazar günü 41’incisi düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti tarafından başlatılan “Söz Konusu Eğitimse Yardıma Koşarız” kampanyası da büyük ilgi gördü.

Aralarında iş, sanat ve spor camiasından çok önemli isimlerin de bulunduğu bine yakın koşucu, Darüşşafaka’nın eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek vermek için maratonda yerini alırken, Adım Adım platformu üzerinden Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek veren bağışçı sayısı da 12 bini aştı.

37 kurum “Eğitimde fırsat eşitliği” için koştu

Bunun yanında Türkiye’nin önde gelen şirketleri de Vodafone İstanbul Maratonu’nda Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek verdi. Sabancı Holding, Kibar Holding, Defacto, MAPFRE, McKinsey, TAV Havalimanları, Tetra Pak, Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Akenerji, Green&Black Marine Logistics, Günsan Elektrik, Bekaert, QNB Finansbank, Akbank, Vakıfbank, ING, Citibank, Allianz, AvivaSa, Oyak Maden Metalürji Grubu, Philips Türkiye, Ray Sigorta, Gliead İlaç, Hayat Anel, iDisplay, TTS Lojistik, VNGRS, Yeşilova Holding, Bites Savunma ve Havacılık, Cemre Trafik Müşavirliği, Sovos Foriba, Karaoğlu Peyzaj, Projenet Yazılım, Somerset Maslak İstanbul, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi söz konusu organizasyonda Darüşşafaka Cemiyeti için koşarak eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulundu.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla çıktıkları yolda tek bir kuruşun bile kendileri için büyük öneme sahip olduğunun altını çizerken, “Bu yolculukta bizlere destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Darüşşafaka Cemiyeti olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin toplumsal kalkınmasına elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz” dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
41’inci Vodafone İstanbul MaratonuDarüşşafakaya Rekor Bağış
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