"Vize serbestisi iki ülke ticaretine yeni bir boyut kazandıracak"

Gülle, kararın Türkiye’nin en önemli pazarlarından birisi olan Rusya’da Türk ihracatçıları için yeni fırsatları, yeni ihracat bağlantılarını yakalamak ve hızlandırmak adına kritik önemde bir imkan sağlayacağını ifade etti ve ekledi:

"Rusya Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerinden birisi. Vize serbestisi iki ülke arasındaki ticareti olumlu yönde etkileyecektir. Ticaretin gelişmesi her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, bir taraftan ülkeler arasında dostluk ve barışı güçlendirirken, diğer yandan da iki ülke insanın da refahlarına katkı sağlayacak. Rusya ile ticaretimiz çok yönlü olarak gelişecek. İhracatımız açısından da çok olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyim."

Ticaretin doğası itibarıyla iş insanların serbestçe dolaşabilmesiyle doğrudan ilgili olduğuna da işaret eden Başkan Gülle, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vize serbestisi, aynı zamanda Rusya'yla iş hacmimizi de büyütecek. Bunun yanı sıra, Rusya'yla stratejik işbirliği imkanlarının da hızlanmasını sağlayacak. Dilerim bu uygulama AB’li dostlarımızın da, aynı konuda olumlu adımlar atmasına, olumlu değişikliklere yol açar. Hayırlı olsun."