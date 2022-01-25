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Vergi süreleri uzatıldı

25 Ocak 2022 Salı 13:51
Vergi süreleri uzatıldı

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, olumsuz hava koşulları nedeniyle vergi beyannamelerinin verilme ve ödenme sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin NebatiVergi Süreleri Uzatıldı
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