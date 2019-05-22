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VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği

VakıfBank, Türkiye’nin dört yanında sanayi odaları, ihracatçı ve esnaf birlikleri gibi STK’larla gerçekleştirdiği işbirliklerine İstanbul Kuyumcular Odası ile imzaladığı protokol ile oda üyelerine uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayri nakdi kredileri yanı sıra spot ve BCH Altın Kredisi başta olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli kredileri uygun maliyetlerle sağlayacak.

VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği

VakıfBank, Türkiye’nin dört yanında sanayi odaları, ihracatçı ve esnaf birlikleri gibi STK’larla gerçekleştirdiği işbirliklerine İstanbul Kuyumcular Odası ile imzaladığı protokol ile oda üyelerine uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayri nakdi kredileri yanı sıra spot ve BCH Altın Kredisi başta olmak üzere kısa, orta ve uzun vadeli kredileri uygun maliyetlerle sağlayacak.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:54
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VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği

İSTANBUL -  Protokol imza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Nakdi ve gayri nakdi kredi ürünlerimizle İstanbul Kuyumcular Odası üyelerine destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Altın Kredisi ürünümüzle sektörün önemli bir ihtiyacına çözüm sunuyoruz. Üyeler, bu krediyle fiziki altın türünde borçlanabilirken nakit ihtiyacı olanlar da 65. Kuruluş Yıldönümü Kampanyamızdan yararlanabilecek” dedi. 

EximBank İhracatçı Kredisi, oda üyelerini altın ihracatına teşvik edecektir diyen Özcan, “Ayrıca protokol, üyelere uygun vade ve faizlerle işletme kredileri, imalatçı/ihracatçı destek kredileri, makine alım kredileri, yatırım kredileri ve gayri nakdi kredilerini kapsıyor. Dünya Bankası ile işbirliği kapsamındaki çevreci enerji projelerinin de finansmanını sağlıyoruz. Kısacası protokol oldukça kapsamlı alternatifler sunuyor. Bu işbirliğinin ülke ekonomimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Sektörün büyümesine dev katkı sunacak

Finans piyasasının önde gelen oyunculardan biri olan VakıfBank’la işbirliği protokolünü imzalamaktan memnun olduklarını belirten, Türk kuyumculuk sektörünün en önemli temsil kurumu olan İstanbul Kuyumcular Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, “Türk kuyumculuk sektörü, geçtiğimiz yıl, doğrudan ihracatını yüzde 35 artırarak 4.5 milyar dolara ulaştırdı. Ülke olarak yüksek kaliteli ürün gamımız ve sektörel potansiyellerimizle dünyanın altın ve mücevher ticaretinin merkezi olma yolunda ilerlediğimiz bir süreçte VakıfBank’la imzalanan işbirliği protokolünün önemi yadsınamaz. Üyelerimiz ve meslektaşlarımız, VakıfBank’ın uygun faiz ve esnek vade imkânı sunan altın kredileri, işletme, imalat ve ihracatçı kredileriyle yoluna daha güçlü bir şekilde devam etmesine katkı sunacağına inanıyorum” dedi.

Altın kredisi, fiziki altın olarak alınabilecek

Protokol ile üyeler spot ve BCH Altın Kredisi’ni 12 ay vade, özel olarak belirlenen faiz ve komisyon oranları ile alabilecek. Altın Kredisi, oda üyelerine fiziki altın teslimi veya lira karşılığı ile ödenebilecek. Krediler minimum bir kilogram ve katları şeklinde kullandırılabilecek. Fiziki altın teslimlerinde İstanbul Altın Borsası tarafından talep edilen ücretler, sigorta, nakliye vb. giderler için Oda üyesinden fiziki altın teslimi ve sigorta altın masrafı tahsil edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vakıfbankİstanbul Kuyumcular OdasıIşbirlik
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