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Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik’te ürün alımları dün mesai bitimiyle sona erdi. Birlik, ürün alım kampanyası kapsamında 351, 5 milyon TL tutarında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün bedelinin yüzde 60'lık kısmının ödendiğini, kalan yüzde 40’lık borcun da 2 taksit halinde ödeneceğini açıkladı.

Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik’te ürün alımları dün mesai bitimiyle sona erdi. Birlik, ürün alım kampanyası kapsamında 351, 5 milyon TL tutarında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün bedelinin yüzde 60'lık kısmının ödendiğini, kalan yüzde 40’lık borcun da 2 taksit halinde ödeneceğini açıkladı.

01 Ocak 2019 Salı 18:40
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Ürün bedelinin kalan kısmı 2 taksitte ödenecek

Marmarabirlik’te 12 Ekim’de başlayan ürün alım kampanyası 31 Aralık Pazartesi günü mesai bitimiyle birlikte sona erdi. 2018 yılı 500 milyon lira ciro hedefini yakalayarak, 2023 hedefini 1 milyar liraya yükselten Birlik, 2018/2019 iş yılı ürün alım kampanyasında 351, 5 milyon TL karşılığında 51 bin ton ürün alımı gerçekleştirildi. Ürün alımlarına ilişkin bir değerlendirme yapan Marmarabirlik  Başkanı Hidamet Asa, ”Marmarabirlik, bu zor yılda yine ortaklarının yanında oldu. Bugüne kadar ortaklarımıza 211, 5 milyon TL ödendi. Ortaklarımıza 140 milyon TL borcumuz kaldı. Bugüne kadar alınan ürün bedellerinin yüzde 60 karşılığı 15 günlük periyotlarla ödendi. Ürün alım kampanyası sonuçlandığından, Birliğin mali imkanları değerlendirilecek olup, ürün bedellerinin kalan yüzde 40’lık kısmı ortaklarımıza 2 taksitte ödenecektir. Ödeme takvimi önümüzdeki günlerde açıklanacaktır” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MarmarabirlikZEYTİN
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