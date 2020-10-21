İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık-Söz Ver Rekor Gelsin" kampanyasının tanıtım toplantısına katıldı. Çırağan Sarayı'nda yapılan basın toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, "Kampanyamızın adı 'Gıdanı koru sofrana sahip çık'. Ana mesajlarımız ise 'ihtiyacın kadar al, geleceğini çöpe atma.' Yaşayan bir web sitesi ve sosyal medya hesapları da var. Bu sitede ve sosyal medya mecralarında planlı alışveriş, bilinçli tüketim, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihinin arasındaki farklar, gıda kaybı ve israfına dair yardımcı güncel bilgiler var. Rakamlar, grafikler, kampanya faaliyetleri, alışveriş yönetimi, erzak yönetimi, saklama yöntemleri ve yaratıcı tarifler, örnek uygulamalar gibi pek çok içerik de mevcut. Kampanyamızın maskotu Cano. Cano pelerinli bir kurtarıcı ve israfla savaşın da kahramanı. Cano'yu önümüzdeki günlerde başta çocuklarımızın yanında olmak üzere çeşitli yerlerde, toplumda, perakende zincirlerde, otellerde, restoranlarda özellikle bu konuyla ilgili farkındalık yaratmak ve dedektiflik yapmak üzere hep birlikte izliyor olacağız" dedi.



Bakan Pakdemirli, www.sofranasahipcik.com sitesiyle israfa karşı yemek tarifi videolarının 11 milyon kişiye, toplamda ulaşılan kişi sayısında 20 milyon kişiyi geçtiğini belirterek, "Ayrıca farkındalık ve bilgi düzeyi artırmak için pek çok dokümanımız var. Örneğin son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihini açıklayıcı konularımız da web sayfamızda" diye konuştu.





"ÜRETİLEN GIDANIN 3'TE BİRİ MAALESEF İSRAF EDİLİYOR"



Pakdemirli, "Bu tabi ki bir toplumda bilinçlenme kampanyası, bizim kampanyamız değil, milletimizin kampanyası ve milletimizin sahiplenmesi gereken bir kampanya. Rakamlar ortada, üretilen gıdanın 3'te biri maalesef israf ediliyor. Bilinçli alışveriş ve planlı alışveriş yapmıyoruz. Saklama koşullarını bilmiyoruz. Tabağımıza da ihtiyaç fazlasını alıyoruz. Mesela çok basit muzu dışarıda saklamamız gerektiğini biliyor muyuz? Buzdolabına girmez, girmemeli. Kabak yıkanmayı sevmez, patates ve soğanın buzdolabında yer alamaması lazım. Bunların hepsi günlük bilmemiz gereken, aslında bir o kadar da önemli pratik bilgiler. Ekmeği maalesef israf ediyoruz. İsrafı önlemek için 'Gıdanı koru' sosyal medya hesaplarında 50'ye yakın tavsiyede bulunuyoruz. Bayat ekmek israfını önlemek içinde yemek tarifleri hazırladık. Tabakta yemek bırakma. Halkımız dışarıda yemek yediği zaman yarısını tabakta bırakıyor gidiyor. Bu konuda farkındalık yaratan içerikler hazırladık. 'Tabağında bırakıp gitme, yanına al git' diyerek çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.





SUYUN ÖNEMİ



Pakdemirli, "Suyun tabi ki kıymetini bilmemiz lazım. Su çok kıymetli ve gelecekte de daha da kıymetlenecek" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün itibariyle kaynaklarımızın yüzde 80'nine yakınını tarın ve hayvancılıktaki ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Bunun için özellikle bu üretimlerin yapılması, ardından tohumdan çatala kadar sürecin çok iyi takibiyle suyu da israf etmememiz gerekiyor. Gelecekte ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi su çok daha az olacak. Tek bir yumurta soframıza gelene kadar tam 135 litre suya ihtiyaç duyuyor. Doğru saklamamız lazım. Yaptığımız araştırmalar göre dolapta gıdamızı yanlış saklıyoruz. Annelerimizin ninelerimiz artan yemeklerini değerlendirme yöntemlerini unutmuşuz. 'İsraf olmasın, afiyet olsun' konseptiyle arta kalan malzemelerden nasıl yemek yaparsınız diye bu kampanya sürecinde anlattık anlatmaya da devam ediyoruz."





EBA TV'DE YER ALACAK



Pakdemirli, çocuklara yönelik çalışmalarının olduğuna dikkat çekerek, "Çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte ortak çalışmalarımız var. FAO işbirliği ile çizgi film ve eğitim materyalleri ürettik. Yakında Milli Eğitim Bakanımız ile EBA TV'de öğrencilerimizle buluşacağız. Bu işin neticesinde yapılan çalışmaların sonuçlarını da görme, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını da yapıyor olacağız. TÜİK hane halkı anketinde 2020 başında gıda israfı konusu yer alıyor. Sonuçlar Haziran 2021'de çıkacak" ifadelerini kullandı.





FAO İŞBİRİLİĞİ



2021'in ilk çeyreğinde mutfaklarda bir "Atıksız mutfak" yarışı yapacaklarını belirten Pakdemirli şunları söyledi:



"1 hafta boyunca minimum seviyede çöp veya hiç çöp atmamaya, özellikle gıdayla ilgili çöp atmamaya gayret göstereceğiz. Otel, restoran ve kafeterya sektöründe kayıp ve israfa yönelik sertifikalandırma yapılacak. TSİ ile birlikte çalışarak bazı kılavuzlar oluşturacağız ve ciddi eğitimler verilecek. Gıda kaybıyla mücadele eden ve önlem alan işletmelere de özel sertifika ve özel sticker ile toplumda sosyal sorumluluk maksadına hasıl oldukları için ön plana çıkartıcı işaretleri de taşımalarına müsaade edeceğiz. Perakende de gıda bankacılığı sistemi son önemli. Gıda israfının önünde duran ve bu anlamda gıda kaybını engelleyen kuruşlara da teşvik ve ödüllendirmeler olacak. Normal referanslar doğrultusunda da ülkemize uyarlanarak kurgulanması daha işler hale getirilip ihtiyaç sahipleriyle de gıdanın buluşmasını sağlayacağız. Yani ihtiyaç fazlası olan gıdanın gıda bankacılığına devredilmesini sağlayacağız. Türkiye ve etrafı zor bir coğrafya olmakla birlikte, Türkiye bölgesindeki coğrafyada en iyi uygulama ülkesi olmak amacıyla yola çıktı. Biz bu konuda bölgenin liderliğini yapabilecek konumdayız. Sadece bölgeye değil dünyaya da bu konuda örnek olacağız. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğini de burada önemsiyor ve öne çıkarıyoruz. Çünkü buradaki iyi örneği uluslararası platforma ve diğer ülkelere de taşımak için FAO'yu da bir şans olarak görmek lazım. FAO ile burada bölge ve coğrafyasında en iyi gıda kaybı ve israfını önleyen ülke olmayı amaçlıyor. Bunu yapacak durumdayız."





REKOR KATILIM HEDEFİ



Pakdemirli, "2 milyon kişiyle dünyada çevrim içi olarak en çok imza atılan kampanya rekorunu kırmayı hedefliyoruz dedi.



Pakdemirli konuşmasının sonunda ise "Bu biraz yaşayan ve alışkanlık haline getirmemiz gereken bir konu. Diyet bittiği zaman bunu bana yaşam biçimi haline getirmemiz lazım. Bu tahminimizden uzun bir kampanya olacak ama adım adım sahip çıkmamız gerekiyor" diye konuştu. Programda ayrıca kampanyanın tanıtım filmi de gösterildi.