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Üreticiye, 1 milyar 469 milyon 303 bin lira destek ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yağlı tohumlu bitkiler ve tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 469 milyon 303 bin lira ödeme yapacaklarını duyurdu.

19 Haziran 2020 Cuma 12:59
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Üreticiye, 1 milyar 469 milyon 303 bin lira destek ödemesi

ANKARA - Bakan Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yağlı tohumlu bitkiler desteği ile tarımsal sulama elektrik desteği ödemelerinin bugün başlayacağını belirterek, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 50 bin 629 üreticimize 1 milyar 434 milyon lira ödeyeceğiz. Tarımsal sulama elektrik desteği kapsamında ise 35 milyon 303 bin lirayı üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Böylece 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödenen toplam destekleme tutarı 15,2 milyar TL’ye ulaşarak; 22 milyar TL tarımsal destekleme bütçesinin yüzde 69,5'lik kısmı ödenmiş olacak" ifadesini kullandı. Bakan Pakdemirli, toplamda ödenecek 1 milyar 469 milyon 303 bin liranın, TC kimlik numarasının son hanesine göre üreticilerin hesabına aktarılacağını da belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanı Bekir PakdemirliYağlı Tohumlu BitkilerTarımsal Sulama ElektrikDestek
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