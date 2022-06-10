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Üreticinin fındıkta beklentisi 45 lira 

TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2021'de üreticiden 26,50 liraya aldığı fındığı bugünlerde 44 liradan sattığını belirten Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu üyesi Sebahattin Arslantürk, "Üreticinin ve piyasanın beklentisi, yeni mahsulde 45 liranın üzerinde. Bu rakam üreticiyi memnun edecektir" dedi.

10 Haziran 2022 Cuma 10:15
Üreticinin fındıkta beklentisi 45 lira 

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındık ihracat sezonunda son çeyreğe girdiklerini söyledi. İhracatta 40 haftanın geride kaldığını belirten Arslantürk, "290 bin ton civarında, 1 milyar 700 milyonun üzerinde ihracat geliri elde edildi. Hedef 340 bin tonun üzerine çıkıp, yeni rekor kırmak. Toplam 2 milyar doların üzerinde ihracat girdisi ile sezonu kapatacağız gibi görünüyor" diye konuştu.

'HEDEF 4 MİLYAR DOLAR GELİR'

Fındık üretimde sürdürülebilirliğin önemine değinen Arslantürk, "Bundan sonraki dönemde zaten bizim birinci hedefimiz; ihracatı hem miktar bazında hem de tutar bazında artırabilmek. Bununla ilgili de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Dünyaya güvenilir bir ürün ihraç edebilme adına çeşitli platformlarda gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Bundan sonrasında da sürdürülecek. Burada birinci öncelik üretimde sürdürülebilirliği sağlayıp, paralel olarak da ihracatta hedeflediğimiz 500 bin ton iç fındıklara ulaşabilmek. Karşılığında 3,5, 4 milyar dolarlık bir ihracat gelirini ülkemize getirebilmek" dedi. 

Bu yıl fındıkta üretici ile piyasanın da beklentisini açıklayan Arslantürk, "Geçen yıl 800 bin tonun üzerinde bir rekolte olmuştu. Bugünlerde bu miktarlar piyasaya indi. Bu yılda 700 bin ton civarlarında, belki bir miktar üzerinde bir rekolte beklentisi var. TMO fındığın kilosunu 26,5 liradan alarak sezonu açmıştı. Bugün itibarıyla 44 liradan satışa çıkardı. Üreticinin ve piyasanın beklentisi; yeni mahsulde 45 liranın üzerinde bir rakam. Bu rakam üreticiyi memnun edecektir" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TmoFındıkAlimFiyat
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