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ÜNLÜ İŞ İNSANI ASLAN ÖZER’İN ACI GÜNÜ!

Artvin eşraflarından İş İnsanı Aslan Özer ve Fatma Özer’in  Almanya’da yaşayan kardeşleri Şahin Özer, hayata veda etti. Kardeşi Şahin Özer’in ölüm haberini Ablası Fatma Özer ve ağabeyi Aslan Özer sosyal medyadan duyurdu. 

18 Ekim 2022 Salı 14:37
ÜNLÜ İŞ İNSANI ASLAN ÖZER’İN ACI GÜNÜ!

HABER MERKEZİ

Ağabeyi Aslan Özer, “Acımız gerçekten çok büyük. O bizim küçük kardeşimizdi. Hastalığı ile 2 yıl mücadele etti. Ne yazık ki onu bugün kaybettik. Acımız büyük çok büyük.Bu acı ve üzgün günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak, gerek telefonla arayan, gerek mesaj atan, acımızı paylaşan tüm dost, akraba ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalırmış. Yoksa bu acının tarifi yok. Kardeşim Şahin gerçekten çok iyi bir insandı. Gidişi erken oldu. Çok çok üzgünüz. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Toprak incitmesin. Söz bitti, bu durumda ne diyebilir ki insan” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Iş InsanıArtvin
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