Üniversiteden KOBİ’lere ‘nakit yönetimi’ uygulaması

İSTANBUL - Son yıllarda gelişen internet bankacılığı nedeniyle ciddi bir ihtiyaç olan ‘açık bankacılık’ yaklaşımı, bu alanda yeni girişimlerin doğmasına olanak tanıdı. Bunlardan biri de İstanbul Aydın Üniversitesi İncubation İstanbul Kuluçka Merkezi’nde temelleri atılan ‘nakit yönetimi’ uygulaması oldu.

"DAHA SAĞLIKLI FİNANSAL YÖNETİM"

Üniversiteden yapılan yazılı açıklama ile ‘nakit yönetimi’ projesi hakkında şu ifadelere yer verildi:

“Başta KOBİ’ler ve şahıs firmaları olmak üzere, işletmelerin tüm finansal işlemlerini tek bir platform üzerinden takip etmelerini ve nakit akışlarını daha sağlıklı yönetmelerini sağlayan ‘nakit yönetimi’ uygulaması, çek, senet, kredi, kredi kartı, havale ve EFT gibi bütün işlemleri izlemeyi sağlıyor. Bulut tabanlı çalışan uygulama, satın alma yerine aylık kiralama yöntemiyle kullanılıyor. 18 ayrı bankayla anlaşma sağlayan uygulama birçok ödeme sistemiyle de entegre bir şekilde kullanılabiliyor."

Proje sayesinde firmaların nakit akışlarını daha sağlıklı ve gerçekçi bir şekilde yönetebileceklerini ifade eden nakit yönetimi uygulamasının girişimcisi Serkan Koçali, “Zira platform, geleceğe dair tahmine dayalı pozisyon alma yerine gerçek verilerin tüm bankalardan tek bir merkezde toplayarak gerçek zamanlı gösterebilen, hatta 4-5 ay sonraki pozisyonları da tanımlayan bir yapıya sahip. Bu sayede firmalar, birçok stratejik kararını daha sağlıklı bir şekilde alabilecek” dedi.

“CİDDİ BİR İHTİYACI KARŞILAYACAK”

İstanbul Aydın Üniversitesi Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi olarak yenilik ve inovasyon tabanlı projeleri her zaman desteklediklerini ifade eden Kuluçka Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt, “Sayın Koçali de Nakit Yönetimi ile 2018 yılında bize geldi ve projesini anlattı. Projeyi çok beğendik. Nakit Yönetimi’nin bankacılık alanında ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını müşahede ederek çalışmaya başladık. Sistem halihazırda 18 bankayla anlaşmış durumda. Bu sayı günden güne artıyor. Yakın zamanda büyük ses getireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK AVANTAJI VAR"

Açıklamada, “Bulut altyapısını kullanan uygulama, verilerin kriptolu olarak veri tabanında saklanması, dış sistemlerden kolayca entegrasyon ve SSL protokolü üzerinden veri transferi gibi teknik avantajlara sahip. Ayrıca kolay ve esnek raporlama, sıfır donanım, eğitim, kurulum ve lisans maliyeti, mekandan bağımsız kullanım olanağı ve uzman desteğine ihtiyaç duyulmadan kullanılması gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulamaya www.nakityonetimi.com adresinden ulaşılabiliyor” ifadelerine de yer verildi.

AÇIK BANKACILIK NEDİR?

Bankalar tarafından tutulan müşteri finansal bilgilerinin (ödeme tutarları, yapılan harcama bilgileri, düzenli ödenen faturalar vb.) müşteriler tarafından verilecek izinler doğrultusunda üçüncü partilerin (finansal teknoloji firmaları) kullanımına açılarak çeşitli hizmetler sunulması uygulamasına ‘açık bankacılık’ deniyor. Avrupa Birliği’nin 13 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe aldığı İkinci Ödeme Hizmetleri Direktifi (Second Payment Services Directive 2-PSD2) ile üçüncü parti servis sağlayıcıları müşterilerin izniyle müşteri bilgi girişlerini yaparak ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Türkiye’den ise bu uygulamaya Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından sunulan BKM Express örnek olarak gösteriliyor.

İAÜ KULUÇKA MERKEZİ HAKKINDA

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi (TTPYO) bünyesinde yer alan Incubation İstanbul Kuluçka Merkezinde halihazırda toplam 45 adet girişim projesi yer alıyor. Ayrıca, yine TTPYO bünyesinde bulunan ve sağlık sektöründeki inovatif girişimlere yönelik çalışmalar yapan BioCube İstanbul Kuluçka Merkezinde de 25 farklı girişim projesi yer alıyor. TTPYO ayrıca çeşitli sektörlerden çok sayıda startup firmasıyla yakın temas halinde. TTPYO’nun toplam organik bağı olan proje sayısı 100’ü buluyor.