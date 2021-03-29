Uluslararası Dijital Medya Derneği Genel Kurulunda Adil Koçalan Başkan Seçildi

HABER: DİNÇER KARACALAR



Uluslararası Dijital Medya Derneği Başkanı ve Kanal 34 Yönetim Kurulu Başkanı Adil Koçalan, 2007 yılında yayın hayatına başlattığı dijital televizyonculuk ile dijital medyanın önemini 14 yıl önce gözler önüne sermiştir. Gelişen teknoloji sayesinde son dönemlerde gündemden düşmeyen dijital medya sektörü, Uluslararası Dijital Medya Derneği gibi önemli toplantılar sayesinde gündem de yer almaya devam edecektir.



Yıldıray Deniz Barak'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, bütçe raporlarının okunup oylanmasının ardından genel kurul seçimlerine geçildi. Tek liste halinde gidilen seçime, Adil Koçalan’ın hazırladığı 9 kişilik asıl ve yedek yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinden oluşan liste seçildi.



Uluslararası Dijital Medya Derneği Başkanı ve Kanal 34 Yönetim Kurulu Başkanı Adil Koçalan; “Gazetecilik mesleği ile toplum yararına hizmet etmek amacıyla yapacağımız faaliyetlere ilave olarak, kültür gezileri ile üyelerimizin ufkunu açmak, önemli gün ve haftalarda üyelerimiz ile biraya gelerek, dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak adına güzel çalışmalar ortaya koyacağız. Örgütsüz hiçbir başarı sağlanamaz, düşünceyle çıktığımız bu yolda üyelerimiz ve sektörün menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Gazetecilik mesleği Türkiye’de çok büyük sıkıntılar içinde hizmet vermekte. Gazetecilik zor ve meşakkatli bir iştir. Gazetecilik kutsal bir görevdir. Mesleğin ve sektörün çok ciddi sıkıntıları ve sorunları var. Bu sorunlar arasında öncelikli olarak, Dijital medya ve yerel basın çalışanlarının özlük hakları, sendikalaşma, özgürlükleri alanlarında sıkıntılar özellikle kıt kanaat yayın yapan gazetelerimiz, televizyonlarımız, radyolarımız, internet gazeteleri bünyelerinde çalışan emekçilerin sosyal hakları gibi bir dizi problemlerimiz ve sorunlarımız var. Bu sorunları aşmanın ve çözmenin yolu da iyi örgütlenmelerden ve birlik olmaktan geçiyor” şeklinde konuştu.





Uluslararası Dijital Medya Derneği, yeni Yönetim Kurulu listesi Adil Koçalan'ın başkanlığında şu isimlerden oluştu: Başkan Yardımcısı Yavuz Yılmaz-Haberturk Gazetesi, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan-Yazar, Osman İslam-Aktuel Gazete, Ersin Topçu Ajans Başkanı, Sefai Uzunyurt-Ordu Mesudiye Gazetesi, Genel Sekreter Ufuk Güngör-Gurme Magazin, Sayman Hilmi Karayiğit-Ajans Başkanı, Yasemin Uslu-Gazeteci. Denetim Kurulu üyeliklerine ise, Durmuş Çelen, Doğukan Akın ve Namık Kemal Tuncer seçildi.



Adil Koçalan İstanbul Medya Yayın Grubu kanal 34 Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Dijital Medya Der. Başkanı, Yavuz Yılmaz Haberturk Gazetesi imtiyaz sahibi ve Uluslararası Dijital Medya Der. Başkan Yard., Hikmet Aydoğan medya iletişim Danışmanı Uluslararası Dijital Medya Der. Yönetim kurulu Üyesi yedek, Yunis Köklükaya yönetmen Uluslararası Dijital Medya Der. Yönetim kurulu Üyesi yedek, Yaşar Polat TrakyaTürk tv sahibi Uluslararası Dijital Medya Der. Denetim kurulu üyesi yedek, Yasemin Uyan radyocu Dijital Medya Der. Divan Bşk yrd., Kemalettin Erkan (Ozan Derviş) Doğuş Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Uluslararası Dijital Medya Der. Yönetim kurulu Üyesi yedek, Yıldıray Deniz Barak Türkiye Basın Birliği Başkanı Dijital Medya Derneği Divan kurulu Başkanı, Raif Çevirme Türkiye Manşet Gazetesi imtiyaz sahibi Uluslararası Dijital Medya Der. Denetim kurulu Üyesi yedek, Abdullah Uslu Gazeteci Uluslararası Dijital Medya Der. üyesi ve Divan kurulu Bşk. yrd., Hilmi Karayiğit Ordu Dernekler Platformu Başkanı, Uluslararası Dijital Medya Der. Yönetim kurulu Üyesi Sayman, Durmuş Çelen Yükselen Türkiye Enstitüsü Başkanı Uluslararası Dijital Medya Der. Denetim kurulu Üyesi, Murat Marap Gazeteci, Davam Haber Gazetesi imtiyaz sahibi Uluslararası Dijital Medya Der. Üyesi, Doğuhan Akın Gazeteci Akparti şişli İlçe Bşk. Yrd. Medya tanıtım Başkanı, Dijital Medya Der. Denetim kurulu üyesi, Ufuk Güngör Gurme Magazin Gazetesi imtiyaz sahibi Uluslararası Dijital Medya Der. Genel sekreteri, Fehim Ustaoğlu LOB'IN TURKEY Yönetim kurulu Üyesi, Uluslararası Dijital Görsel Medya Der. Üyesi, Fahri Ustaoğlu Gazeteci LOB'IN TURKEY Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Dijital Medya Der. Yönetim kurulu Üyesi, Yasemin Uslu Gazeteci, Uluslararası Dijital Görsel Medya Der. Yönetim kurulu Üyesi, Prof.Dr. Muhammet Nur Doğan Arel üniversitesi öğretim üyesi Yazar Uluslararası Dijital Görsel Medya Der. Başkan Yrd. Sefai Uzunyurt Ordu Mesudiye Gazetesi imtiyaz sahibi Ordu Basın Kuruluşları Der.Bşk. Uluslararası Dijital Görsel Medya Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Namık Kemal Tuncer Ordu Mesudiye Gazetesi İstanbul temsilcisi Uluslararası Dijital Görsel Medya Der. Denetim kurulu üyesi, Ersin Topcu Bilişimci İNKA Tescil Uluslararası Dijital Medya Der. Yönetim Kurulu Üyesi, Osman İslam Aktuel Medya Grubu Aktuel dergisi ve Aktuel gazetesi imtiyaz sahibi Uluslararası Dijital Medya Der. Yönetim Kurulu Üyesi, Hakan Vardar Gazeteci, Ege A türk TV Yönetim Kurulu Üyesi Uluslararası Dijital Medya Der. Denetim kurulu üyesi yedek, Hıdır Ulağ Gazeteci İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın birimi, Uluslararası Dijital Görsel Medya Der. Yönetim Kurulu Üyesi yedek, Yahya Gül İstanbul Ticaret Odası'ndan emekli Gazeteci avrasyavizyon.com Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Uluslararası Dijital Medya Der. Yönetim Kurulu Üyesi yedek.