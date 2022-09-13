ULUSKON’da Türkiye ile Avusturya arasındaki yeni iş birlikleri görüşüldü

ANKARA - Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy ile Avusturya Ticaret Ataşesi Dr. Christian Maier bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki yatırım, ithalat ve ihracatın geliştirilmesine ilişkin iş birlikleri görüşüldü.





ULUSKON genel merkezinde gerçekleşen toplantıda,ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve Avusturya Ticaret Ataşesi Dr. Christian Maier yanı sıra, ULUSKON’unbünyesinde bulundurduğu tekstil, inşaat ve turizm gibi çeşitli sektörlerde uzmanlıkları bulunan iş insanları da katılım sağladı. Görüşmede yatırım, ithalat ve ihracat olanakları konuşulurken Türkiye ve Avusturya arasında bir konferans düzenlemesi için ilk adımlar atıldı.





‘TÜRKİYE VE AVUSTURYA ARASINDA YATIRIM POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK’





Başkan Nezaket Atasoy, burada yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Avusturya arasında çok özel tarihsel ve kültürel bir bağ olduğuna inanıyorum ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerlemesinde bu bağın önemli bir rolü olacağına inanıyorum. ULUSKON’un ana amacı iki ülke arasındaki yatırım, ihracat ve ithalat olanaklarını tespit edip, sizin de önemli yardımınızla yönlendirmelerde bulunarak Türkiye ve Avusturya arasındaki iş birliği potansiyelini olabildiğince geliştirmektir. Bu iş birliğinden oluşacak fırsatlar için sabırsızlanıyoruz ve iki ülke için de çok faydalı bir süreç olacağını savunuyoruz. Toplantı da alınan kararların ve oluşturulan hedeflerin sırasıyla gerçekleşmesi için zemin hazırlanıyor” dedi.





‘İŞ BİRLİĞİ BAŞLICA HEDEFLERİMİZDEN BİRİ’





Avusturya Ticaret Ataşesi Christian Maier de “Pandemi dolayısıyla da eskiden daha iyi olan ekonomik ilişkilerimiz bir durgunluk noktasında seyretmektedir. Türkiye gibi yatırım potansiyeli çok yüksek bir ülkenin sunacağı bütün olanakları değerlendirmek istiyoruz, bu vesileyle de, ULUSKON gibi prestijli bir organizasyonun yardımıyla da, iki ülke arasında ki ekonomik ilişkilerin eskisinden çok daha güçleneceğinden eminiz” diye konuştu.