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ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ

Türkiye’nin en güçlü Sivil Toplum Kuruluşu olan “ULUSKON” (UluslararasıYatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu), 2020 yılının en başarılı iş adamını seçti…

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:17
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ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ

HABER: ASLAN SAYIM
 

ULUSKON tarafından yılın en başarılı iş adamı seçilen MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Balat’a ödülünü, ULUSKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy takdim etti. MB Holdingbinasında gerçekleşen törende ödülünü aldıktan sonraBalat“Bu ödülü almaktan mutluyum,” şeklinde konuştu ve ULUSKON Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy başta olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

2004 Yılında hayata geçirdikleri 3Teks Medikal Tekstil ile Avrupa, Amerika, Afrika ve Ortadoğu’da 72 ülkeye ihracat yapan 3Teks Medikal, ihracat rakamlarını 4’e katlayarak sektördeki başarısını kanıtladı. 

Nezaket Emine Atasoy ödül töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ihracat yaparak büyüyecek ve bu büyümede katkısı olan iş adamlarının başında MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Balat gelmektedir. Balat sanayii sektöründe ve birçok sektörde faaliyette bulunmaktadır. Türk iş dünyasına örnek teşkil edecek çalışmalar içinde bulunan MB Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Balat’ı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.” 

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ULUSKON YILIN İHRACATCISI ÖDÜLÜNÜ VERDİ
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