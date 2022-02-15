Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
813.22
DOLAR
13.64
STERLİN
18.49
EURO
15.48
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği...
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Nişantaşı Üniversitesi Akademik Personel...
İLKSAN Bilişim Personeli Alacak
İLKSAN Bilişim Personeli Alacak
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ULUSKON Başkanı Atasoy: Bulgaristan ile iş birliği yapacağız 

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Uluslararası İnsan Hakları Savunma Komitesi (IHRDC) İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov’a ziyarette bulundu. Başkan Atasoy, “Bulgaristan’la inşaat, enerji, tekstil ve savunma sanayi sektörlerinde de yeni iş birlikleri yapacağız” dedi.

15 Şubat 2022 Salı 11:30
ULUSKON Başkanı Atasoy: Bulgaristan ile iş birliği yapacağız 

Bulgaristan Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında ikili karşılıklı ihracat ve ithalat konusunda görüştü. Türkiye'nin Bulgaristan'la ihracatını daha da ileriye götürmeyi hedeflediğini kaydeden Başkan Atasoy, "Bulgaristan’a olan ihracatta, Türkiye’nin ilk beşte bulunduğu ürün ve alanlar, otomobil, demir-çelik, elektronikler, makinalar, madenler ve belli tarım ürünleri mevcuttur. Bu alanlara ek olarak, Bulgaristan’la inşaat, enerji, tekstil ve savunma sanayi sektörlerinde de yeni iş birlikleri yapacağız. Başta ithalat ve ihracat olmak üzere, Bulgaristan’a yatırım yapmak isteyen iş insanlarımızla en kısa zamanda Bulgaristan’a gitmeyi hedefliyoruz. Oradaki iş insanlarıyla bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz. Bulgaristan Türk iş dünyası için büyük fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.

‘TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİNİ BİRLİKTE DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ’

Büyükelçi Anguel Tcholakov ise, yapılacak tüm forum ve konferanslarda ULUSKON ile ortak hareket edileceğini ifade ederek, “ULUSKON’un çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Hem Türkiye’de hem de küresel çapta iş dünyasına başkanlık yapmaktadır. Dolayısıyla ULUSKON’la çalışmaktan memnuniyet duyarız. Başkan Atasoy ve ULUSKON’dan bir heyeti en kısa zamanda Bulgaristan’da görmek isterim. Bundan sonraki süreçte Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerini birlikte daha da büyüteceğiz” dedi.

Görüşme sonrası, 2022 yılı içerisinde Bulgaristan ve Türkiye arasında yapılacak tüm konferanslarda ULUSKON ile iş birliği yapılması kararı alındı. Toplantı, karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ULUSKONEmine AtasoyBulgaristanAnguel Tcholakov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrasya Tüneli'nin 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
Avrasya Tüneli'nin 5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
"Orta Doğu pazarında Türk ürünleri hakim"
"Orta Doğu pazarında Türk ürünleri hakim"
Kirazexpress E-Ticaret platformunda devrim yaratıyor
Kirazexpress E-Ticaret platformunda devrim yaratıyor
Altın çileğin fiyatı da altın gibi
Altın çileğin fiyatı da altın gibi
Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız
Bakan Muş: KDV indiriminin ardından denetimleri daha da yoğunlaştıracağız
“Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz”
“Temel gıdada yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz”
Bakan Nebati yeni ekonomi paketini açıkladı
Bakan Nebati yeni ekonomi paketini açıkladı
Ticaret Bakanlığı'ndan '14 Şubat' uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan '14 Şubat' uyarısı
Gübre fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim
Gübre fiyatlarında yüzde 30'a varan indirim

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma