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Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da 1 Aralık’ta açılacak yeni sezon öncesi, işletmeciler hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl yerli ve yabancı turistin ilgisinin daha da arttığı Uludağ’da erken rezervasyon süresinin sonuna gelinirken, tatilciler en çok yılbaşı için rezervasyon yaptırıyor.

Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da 1 Aralık’ta açılacak yeni sezon öncesi, işletmeciler hazırlıklarını sürdürüyor. Her yıl yerli ve yabancı turistin ilgisinin daha da arttığı Uludağ’da erken rezervasyon süresinin sonuna gelinirken, tatilciler en çok yılbaşı için rezervasyon yaptırıyor.

11 Kasım 2019 Pazartesi 17:55
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Uludağ'da hazırlıklar tamam, kar bekleniyor

BURSA- Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ’da sezonun yaklaşması ile birlikte hazırlıklar sürüyor. Yerli turistlerin yanı sıra Araplar ve Avrupa ülkelerinden turistlerin de tatil için yoğun ilgi gösterdiği Uludağ’da, oteller erken rezervasyonlarla birlikte oda satışlarına başladı. Bu kış sezonunda 3 müzik festivalinin yapılması planlanan Uludağ’da yılbaşını geçirmek isteyenler aylar öncesinden yerlerini ayırtmaya başladı.

'TEK BEKLENEN KAR'

Sıcak havaların kışın iyi bir kar yağacağının göstergesi olacağını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, “Bütün oteller hazırlıklarını tamamladı sayılır. Oda çalışmaları ve genel aktivite alanlarında çalışmalar var. Tek beklenen kar. Bu havalar iyi bir kar, iyi bir kış göstergesi. Pastırma sıcaklarından sonra lodos gelir ve ardından da kar yağar. Biz otelimizi 1 Aralık tarihinde açacağız. Hazırlıklarımızı tamamladık. Satışlarımız da iyi gidiyor. Erken rezervasyon dönemlerimiz var. Son evresine girdik. Misafirlerimiz oldukça ilgi gösteriyor” dedi.

“ERKEN REZERVASYONLA DÜŞÜK FİYATLA ODA BULABİLİRLER”

Erken rezervasyon yaptırmanın önemine değinen Harbi Türk, “Erken rezervasyon, maliyet hesabına yarar. Daha indirimli, daha iyi bir fiyat almasına yarar. Yer bulmak da çok önemli. Tatilciler biraz daha elini çabuk tutup hem uygun fiyatlı oda satın alabiliyorlar hem de yer bulabiliyorlar. Fiyatlarımızda geçtiğimiz yıla oranla artış var ama çok yüksek seviyelerde değil. Bu yıl 3 müzik festivali yapılacak. Uludağ Müzik Festivali de var. Winter Fest, White Fest, bir de Uludağ Müzik Festivali eklendi. Bunlar da gençlerin ilgi gösterdiği aktiviteler” dedi.

'YILBAŞI REZERVASYONLARI TEMMUZ AYINDAN BAŞLADI'

Yılbaşının sezon içinde en önemli gün olduğunu belirten Harbi Türk, “Uludağ, yılbaşıyla özdeşleşmiş bir tatil yeri. Yılbaşı talepleri iyi. Hemen ardından 15 tatil dönemi rezervasyonları da iyi gidiyor. Bunda erken rezervasyonun payı büyük. Eskiden aralık, ocak aylarında misafirler dönüş yapardı. Şimdilerde temmuz ayından itibaren dönüşler olmaya başlıyor. Hem misafir portfoyünde değişiklik ve artış var” dedi.

'ULUDAĞ YİNE YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞACAKTIR'

Kayak turizmi açısından Uludağ’ın önemli bir merkez olduğunu belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem, “2019 yılında Türkiye turizm sektörü birçok şeyi başardı. 36 milyar dolar gibi ciddi bir rakam Türkiye ekonomisine giriş yaptı. 40 milyona yakın yabancı turist ülkemizi ziyaret etti. 2023 stratejik planlarımıza göre bu rakamın en az 50 milyona ulaşması hedeflenmektedir. Bu hedef için önümüzde 3-4 yılımız var. Bu rakamı yakalayabileceğimizi 2019 yılında ispat ettik. 2020 turizm sezonunun daha başarılı, yüzde 10-15 gibi yükselerek devam edeceğini ve bu ilkleri yeniden yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve önemli kayak merkezlerinden bir tanesi. Geçmişe oranla baktığımızda seyahat acentelerimiz oda satışlarını erken tarihlere alıyorlar. Anlaşmaların çoğu yapıldı. Beklentiler yüksek ama kış turizminde kar yoğun yağarsa ilgi alaka artıyor. Yağışın durumuna göre de hareketlilik değişiyor. Bu sene iyi bir kar yağarsa, uzun süreçte yağarsa Uludağ, geçtiğimiz yıl da olduğu gibi yüzde 90, yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşacaktır” dedi.

DHA

Son Güncelleme: 11.11.2019 10:01
Anahtar Kelimeler:
UludağKış Turizmi
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