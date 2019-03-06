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Ülker'in 2018 net kârı 701 milyon lira

Ülker Bisküvi’nin 2018 cirosu 5.96 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ülker'in 2018 net kârı 701 milyon lira

Ülker Bisküvi’nin 2018 cirosu 5.96 milyar lira olarak gerçekleşti.

06 Mart 2019 Çarşamba 09:56
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Ülker'in 2018 net kârı 701 milyon lira

Şirketin Türkiye operasyonları yüzde 17 büyürken, ihracat ve yurtdışı atıştırmalık operasyonlarının büyümesi ise yüzde 41.5 olarak gerçekleşti.

Ülker Bisküvi'den yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında satışlarını yüzde 23.4 artırarak 5.96 milyar liraya, ana ortaklığa ait net dönem kârını yüzde 76.4 artırarak 701 milyon liraya yükselten şirket, 2018 yıl sonu itibarıyla FAVÖK’ü de (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) yüzde 28 artışla 939 milyon liraya ulaştırdı.

Ülker CEO’su Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi’nin 2018 yılında ihracat ve yurtdışı faaliyetlerinin artan desteğiyle büyümesini devam ettirdiğini söyledi ve ekledi:

"Toplam atıştırmalık ciromuz 2018 yılında yüzde 25 büyüdü. Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 17; ihracat ve yurtdışı atıştırmalık operasyonlarımızın büyümesi yüzde 41.5 oldu. Toplam operasyonel kârlılığımız (Faaliyet Amortisman Vergi Öncesi Kâr - FAVÖK) 2018 yılında yüzde 28büyürken yıllık bazda FAVÖK marjı yüzde 15.8 ile rekor seviyeye ulaştı. İhracat büyümemizin önemli katalizörlerinden biri oldu. İhracat ve yurtdışı operasyonlarımızın toplam satış içindeki payı yüzde 38’e ulaştı. Ülker Flipz, Biskrem Extra, Fırından Mozaik Kek, O’lala Waffle Kek, Piko 5 ve Godiva Masterpiece gibi 2018’e portföyümüze güç katacak inovasyonlarla başladık ve hız kesmeden devam ettik. Türkiye’deki tesislerimizi Godiva tablet çikolatalarının üretim üssü haline getirdik."

Yıldız Holding'in;

- Suudi Arabistan, Mısır’daki bisküvi ve çikolata yatırımları,

- Kazakistan fabrikası,

- McVitie’s markasının Suudi Arabistan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika dağıtım-üretim haklarının satın alınması,

- United Biscuits’in IBC Suudi Arabistan bisküvi fabrikasının satın alımıyla

yurtdışında büyümeyi sürdürdüklerini vurgulayan Tütüncü, 2019 yılında da yurtiçinde yatırımlara, maliyet avantajı yaratacak projelere ve marka yatırımlarına devam edileceğini ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜlkerCiroBisküvi
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