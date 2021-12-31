Ülkemizden dünyanın herhangi bir yerine fikirler ihraç ediliyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin en genç ili olan Düzce’nin iktisadi ekonomisine ufuk açmak amacıyla düzenlenen ‘1. İktisat ve Kalkınma Kongresi’ iki salonda farklı konu başlıkları altında paneller gerçekleştirildi. Kongrede, Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder ve Bilişim Stratejileri Uzmanı Levent Karadağ görüşlerini aktardı.

Türkiye’nin artık dünyanın her yerine fikirlerini aktarabileceğini kaydeden Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Ülkemizden artık, dünyanın herhangi bir yerine fikirler aktarılabiliyor. Nitelikli insan kaynağı yurtdışına yerleşmeden, Anadolu’nun herhangi bir yerinden fikirlerini yurtdışına ihraç etmeye başladılar. Uyumsoft olarak bizim, Tokat, Sivas ve Malatya gibi Anadolu’nun çeşitli illerinde 200’ün üzerinde nitelikli insan kaynağımız bulunuyor ve 60 bine yaklaşan yerli ve global müşterilerimize Anadolu’dan hizmet sunuyoruz. Ülkemizden yurtdışına fikir ihracatı artışını sürdürecek.” dedi.

Düzce’nin gelecek 50 yılı tartışıldı

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ projesi kapsamında destek verdiği ‘Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ 25-26 Aralık 2021 tarihleri arasında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi’nin ev sahipliğinde Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’nde alanında uzman isimler tarım, turizm, sanayi ve ticaret başlıkları altında tüm dinamikleriyle iki gün boyunca kentin gelecek 50 yılını inşa ederken yol haritasını konuştu.

Türkiye’nin en genç ili Düzce, Düzce Belediyesi’nin girişimleri Düzce Valiliği, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin destekleriyle kısa sürede hayata geçirilen ve ilk kez düzenlenen ‘1. Düzce İktisat ve Kalkınma Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde, iki gün boyunca Tarım, Turizm, Ticaret ve Sanayi ana başlıkları altında Düzce’nin gelecek 50 yıllık yol haritasının çizildiği kongrede, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Uyumsoft Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, gazeteciler, çeşitli STK’lar, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler, iş insanları ile çok sayıda katılımcı yerini aldı. Ortak akıl çalışması kapsamında gerçekleştirilen kongrede, iki gün boyunca tüm paydaşlar Düzce’nin yol haritası için görüş ve önerilerini anlattı.