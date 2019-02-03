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Ukraynalı turist sayısında artış

Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında artış

Ukraynalı turist sayısında artış

Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısında artış

03 Şubat 2019 Pazar 09:51
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Ukraynalı turist sayısında artış

Kiev (DHA)

Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 2018 yılında bir önceki seneye göre yüzde 7,95 artarak 1 milyon 386 bin 934'e yükseldi. 

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, Türkiye'yi 2018 yılında ziyaret eden Ukraynalı turistlerle ilgili verileri açıkladı.

Açıklamaya göre Ukrayna, Türkiye'ye geçen sene en fazla turist gönderen yedinci ülke oldu. Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı 2018 yılında yüzde 7,95 artışla 1 milyon 386 bin 934'e yükseldi.

UKRAYNALI TURİST EN FAZLA ANTALYA VE İSTANBUL'A GİTTİ

Türkiye'de geçen sene en fazla Ukraynalı turisti ağırlayan iller Antalya, İstanbul ve Muğla oldu. 2018 yılında Antalya'yı 715 bin 11, İstanbul'u 323 bin 454, Muğla'yı 176 bin 871 Ukraynalı turist ziyaret etti.

Muğla'nın ilçeleri Fethiye, Dalaman, Bodrum ve Marmaris'e giden Ukraynalı turist sayısında 2017 yılına göre yüzde 27 artış kaydedildi. İstanbul'u ziyaret eden Ukraynalı turistlerin sayısı da aynı dönemde yüzde 6,3 arttı. 

Açıklamada, "Ukraynalı turistlerin Türkiye'ye olan ilgilerindeki istikrarlı artış, erken rezervasyonlara olan ilgi, gezi turlarına ve kış turizmi merkezlerine olan talep göz önünde bulundurulduğunda, Ukrayna'dan Türkiye'ye giden turist sayısının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukraynalı TuristTürkiye Turist
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