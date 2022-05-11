Ukrayna-Rusya savaşı, Türkiye’den geçen Orta Lojistik Koridoru’nu ön plana çıkardı

Tırların bekleme süreleri uzadı

Savaş nedeniyle tırların bekleme süresinin uzadığına işaret eden Tırport Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları belirtti:

“ Ukrayna-Rusya savaşı, pandemiyle yıldızı parlayan Kuzey Lojistik Koridoruna büyük zarar verdi. UND verileri göre, Türkiye’den çıkabilmek için 1500 Tır, ülkeye geri dönmek için 6-7 bin Tır, en az 35 gün sınır kapılarında kuyruk oluşturuyor. Bazen Tır’ların bekleme süreleri 45-50 güne kadar dahi uzayabiliyor. Nitekim, savaş nedeniyle, Karasu ve Odessa üzerinden Rusya’ya olan transit yük taşımacılığı güzergahı kullanılamaz hale gelince, Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’na yoğunluk arttı. Gürcistan’dan Rusya’ya varış süresi, 15 günden 30 güne çıkmış oldu. Ayrıca, bekleyen her Tır’ın yaklaşık 200 doların üzerinde günlük maliyeti bulunuyor.” diye konuştu.

Tırport 1,5 milyon kamyonu yönetmeyi hedefliyor

Türk lojistik teknolojileri startup’ı Tırport’un dünyanın sayılı lojistik teknolojileri arasında yer aldığını kaydeden Dr. Akın Arslan, şunları anlattı: