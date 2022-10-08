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UEZ 2022'de Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası konuşuldu

Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde (UEZ 2022) Fibabanka sponsorluğunda gerçekleştirilen “Yarının Ekonomisi İçin Girişimcilik” oturumunda, Türkiye’nin bundan sonra hem kamu hem özel sektör tarafında nasıl bir yol haritasına ihtiyacı olduğu, neler yapılması ve hangi aksiyonların alınması gerektiği konuşuldu.

08 Ekim 2022 Cumartesi 14:28
UEZ 2022'de Türkiye’nin ekonomideki yeni yol haritası konuşuldu

Moderatörlüğünü Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin’in üstlendiği oturuma Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO’su İlker Sözdinler, Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert ve Vispera Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil katıldı.


SEVER: SÜREÇ VE EKOSİSTEMİNİZİ DİJİTALLEŞTİRMENİZ GEREKİYOR


Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, “1999 yılında yemek kartı şirketi olarak kurulduk ve ilk temassız ödemeyi hizmete sunduk. Bugün sistemimizde 1.4 milyon kart kullanıcısı ve 56 bin üye iş yeri var. Son yıllarda ciddi bir büyüme yakaladık ve son 5 yılda hacmimiz 6 kat büyüdü. Bu büyümemizin ana sebeplerinden biri, yemek kartı sektörü dışındaki büyümemizin, toplam hacmimizin yüzde 25’iyken şimdi bu oranın yüzde 50’ye çıkması. Yani biz yemek kartı şirketi olarak yola çıkmış olsak da artık hacmimizin yarısı başka işlerden geliyor. Aslında biz, çalışanların ve işverenlerin her gün düzenli olarak girdiği bir platformuz. Bu nedenle bunu sürekli geliştirmelisiniz ki kullanıcı dostu olsun. Örneğin uygulamamız 3.5 milyon kez indirildi ve her gün 400 bin defa tıklanıp kullanılıyor. Süreci ve ekosisteminizi dijitalleştirmeniz gerekiyor ve bu konuda iş birlikleriyle ekstra yatırımlar düşünüyoruz. Bunu geçmişte yapık ve bundan sonra da arttırarak yapmaya devam edeceğiz” dedi.


SÖZDİNLER: FİNTECHLER İHTİYAÇTAN DOĞDU


Birleşik Ödeme Hizmetleri CEO’su İlker Sözdinler ise “Sosyal destek kartları, destek sürecini şeffaflaştırıyor. Ankara’da yalnızca 300 bin kişiye yardım ediliyordu ve koliler elden teslim ediliyordu. Bunlar sonra isteyen istediğini alabilsin diye kartlara taşındı. Fintechler ihtiyaçtan doğdu. Türkiye özelinde açık bankacılık çok önemli rol oynuyor olacak. Artık açık bankacılığın hayatımıza girmesiyle birlikte birçok başka uygulama da hayatımıza girecek. Dokunmadan, görünmeden ödemeler artık uygulamaların kendi içlerinde bitiyor. Globalde ise Web 3.0 geliyor. Çip krizi çektiğimiz günlerde kare kod ile dijital ödeme Türkiye’de hayatımıza olumlu katkı sağladı” diye konuştu.


MERT: SADECE YATIRIM YAPMAK DEĞİL, ÜRÜN DE ÇIKARTMAK GEREKİYOR


Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert de “Özellikle girişim sektörü Türkiye’de fintech ile başladı ve sonrasında diğer kanallar büyüme başladı. Bazen ürün, bazen dağıtım kanalı ve elbette özgür ruh açısından da girişimci ruhuyla çalışan bir organizasyon kurmamız gerekiyordu. Bugün itibariyle kurduğumuz yapıda 37 aktif yatırımımız var. Sadece yatırım yapmakla kalmayıp, ürün çıkarma ve kanal yaratma konusu da mühim” ifadelerini kullandı.


PROF. DR. ERÇİL: FİZİKSEL MAĞAZALAR HEM ONLİNE HEM OFFLİNE HİZMET VERMELİ


Vispera Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil ise “Bu yolculuğa çıktığımızda Türkiye’de girişimcilik yok denecek kadar azdı. Biz perakende sektöründe mağaza içi rafların, soğutucuların ve benzeri şeylerin takibi, işlenen görüntülerin rapora dönüşmesi üzerine çalışıyoruz. Şu an 30’dan fazla ülkeye teknoloji ihraç ediyoruz. Son zamanlarda maalesef yurtdışına çok kayıplar oluyor ve biz de bundan nasibimizi alıyoruz. Ama güzel bir şey de yurt dışına giden birkaç arkadaşın geri dönmesi. O yüzden burada yaptıkları katma değerlerle orda büyük bir fark yaratabiliyorlar. Ülkenin genel konjonktüründen kaynaklı da tabi kayıplarımız oluyor. Sektörde pandemi sonrası online ticaret arttı. Fiziksel mağazalar hem online hem offline müşterilere hizmet vermek durumunda kaldı. Bence en önemli noktalardan biri, katma değer yaratıp, yaptığınız işte çok iyi olmak gerekiyor. Müşterinin ihtiyaçlarını, rakipleri iyi anlamak, sorunları tespit etmek çok önemli noktalar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEZ 2022Uludağ Ekonomi Zirvesi
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