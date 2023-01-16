Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.026,02
ALTIN
1.157,99
DOLAR
18,79
STERLİN
22,98
EURO
20,35
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5...
KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 16...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 12...
Marmaray ve Başkentray tren setlerindeki reklam alanları kiraya verilecek
Marmaray ve Başkentray tren...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de yıllık bazda arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış gösterdi.

16 Ocak 2023 Pazartesi 10:56
Ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Kasım 2021'de 13 milyon 842 bin 209 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, Kasım 2022'de yıllık bazda yüzde 7,1 artışla 14 milyon 824 bin 187 kişiye yükseldi.
Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,3 arttı.
Aylık değişim
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de, bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi. Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 yükseldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TüikÇalışanücretli çalışanSanayiİnşaatTicaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Nebati: 2023 yılında kişi başına gelirimizin 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz
Bakan Nebati: 2023 yılında kişi başına gelirimizin 12 bin doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz
"Yeni Evim Kampanyası"nda başvurular yarın başlayacak
"Yeni Evim Kampanyası"nda başvurular yarın başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 5 YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 5 YEKA belirledi
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
700 bin kamu işçisinin sözleşme süreci başlıyor
Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece avro kullanılmaya başlandı
Hırvatistan'da bugün itibarıyla sadece avro kullanılmaya başlandı
MÜSİAD: Türkiye ekonomisi G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardı
MÜSİAD: Türkiye ekonomisi G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardı
Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak toplama haznesi "Çepni" denize indirildi
Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak toplama haznesi "Çepni" denize indirildi
Türk ilaç endüstrisi, 2023'te de üretimini sürdürecek
Türk ilaç endüstrisi, 2023'te de üretimini sürdürecek
Çanakkale'den Bulgaristan ve Türk cumhuriyetlerine fidan ihracatı devam ediyor
Çanakkale'den Bulgaristan ve Türk cumhuriyetlerine fidan ihracatı devam ediyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi