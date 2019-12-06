Uçakla yolculuk yapanlar dikkat!

İlgili yönetmeliğin 8’inci maddesinde bulunan teminatlar Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı artırdı.

Buna göre, ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2.700 kg’dan daha aşağı olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113.100 SDR’den (895 bin liradan) 128.821 SDR’ye (1 milyon 20 bin liraya) , yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4.694 SDR’den (37 bin 176 liradan) 5.346 SDR’ye (42 bin 340 liraya) yükseltildi.

Yine aynı yönetmeliğin C bendinde yer alan ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için; bagajla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1.131 SDR (8 bin 957 liradan) olan teminat 1.288 SDR’ye (10 bin 200 liraya), yük ve postayla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR’den (150 liradan) 22 SDR’ye (174 liraya) çıkarılmasına karar verildi.