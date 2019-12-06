Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108779
ALTIN
273.514
DOLAR
5.7622
STERLİN
7.5791
EURO
6.3965
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen beş etken
Karaciğerde görülen kolanjiyo kanserlerini tetikleyen...
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Galatasaray, Florya'da kalıyor
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde finala kaldı
Troya müzesi, 'Avrupa Yılın Müzesi...
Kırmızı besinler A ve C vitamini, yeşiller potasyum zengini
Kırmızı besinler A ve C...
4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği ele geçirildi
4 bin yıllık ana tanrıça...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uçakla yolculuk yapanlar dikkat!

Hava araçları için yolcu, yük ve posta taşımalarında yetkili kılınan taşıyıcılar ile başka bir ülkeden yetki almış taşıyıcıların taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin teminatlarda değişikliğe gidildi.

Uçakla yolculuk yapanlar dikkat!

Hava araçları için yolcu, yük ve posta taşımalarında yetkili kılınan taşıyıcılar ile başka bir ülkeden yetki almış taşıyıcıların taşıma sözleşmelerinden doğabilecek yolcuya, bagaja, yüke ve postaya verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortaya ilişkin teminatlarda değişikliğe gidildi.

06 Aralık 2019 Cuma 12:32
7 Okunma
Uçakla yolculuk yapanlar dikkat!

İlgili yönetmeliğin 8’inci maddesinde bulunan teminatlar Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı artırdı.

Buna göre, ticari olmayan ve azami kalkış ağırlığı 2.700 kg’dan daha aşağı olan hava araçlarıyla yapılan uçuşlarda yolcu başına asgari sigorta teminatı 113.100 SDR’den (895 bin liradan) 128.821 SDR’ye (1 milyon 20 bin liraya) , yolcu taşımacılığında gecikmeden dolayı taşıyıcının asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 4.694 SDR’den (37 bin 176 liradan) 5.346 SDR’ye (42 bin 340 liraya) yükseltildi.

Yine aynı yönetmeliğin C bendinde yer alan ticari uçuşlarda, kayıp, zarar ve gecikme riskleri için; bagajla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü yolcu başına 1.131 SDR (8 bin 957 liradan) olan teminat 1.288 SDR’ye (10 bin 200 liraya), yük ve postayla ilgili olarak asgari sigorta yükümlülüğü kilogram başına 19 SDR’den (150 liradan) 22 SDR’ye (174 liraya) çıkarılmasına karar verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uçakla Yolculuk Yapanlar Dikkat!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değer: Dünya ticaret savaşlarında Türkiye galip olacak
Değer: Dünya ticaret savaşlarında Türkiye galip olacak
"Süt ırkından et üretimi bırakılmalı"
"Süt ırkından et üretimi bırakılmalı"
Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi
Sabiha Gökçen Asya tarafından "Yılın En iyi Havalimanı" seçildi
Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu
Yalova'da tersaneler 2022'ye kadar dolu
'Ar-Ge ve Tasarım Merkezi' olarak tescilendiler
'Ar-Ge ve Tasarım Merkezi' olarak tescilendiler
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ekim’de yıllık yüzde 78.6 arttı
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Ekim’de yıllık yüzde 78.6 arttı
Koza Altın, vergi sıralamasında 20'nci sıraya yükseldi
Koza Altın, vergi sıralamasında 20'nci sıraya yükseldi
Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: Lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir
Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: Lojistik adımlarımız ivme kazandırabilir
Bakan Albayrak'tan 'enflasyon' açıklaması
Bakan Albayrak'tan 'enflasyon' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans