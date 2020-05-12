Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası'nın sermayelerinin toplam 21 milyar lira artırılması için gerekli çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

12 Mayıs 2020 Salı 09:21
0 Okunma
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak

TVF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak Nisan 2019’da yaptığımız açıklamada, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde ve TVF’nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda kamu bankalarına toplam 3.7 milyar Euro ilave ana sermaye desteği sağlanması konusunda üstlendiğimiz görevi duyurmuştuk" diye anımsatıldı ve şu bilgiler verildi:

"Yine aynı misyon doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve yeterliliklerinin desteklenmesi amacıyla çekirdek sermayelerinin toplam 21 milyar TL artırılması için gerekli çalışmaları başlatmış bulunmaktayız.

"Hali hazırda T.C. Ziraat Bankası AŞ’nin tamamı, Türkiye Halk Bankası AŞ’nin ise çoğunluk hissesi TVF bünyesinde bulunmaktadır. TVF’nin Vakıfbank’ta da hissedar olacağı bu işlemle birlikte üç banka arasındaki koordinasyon ve sinerji daha da güçlenmiş olacaktır. Söz konusu sermaye desteği ile finansal ve ekonomik istikrarın sağlanmasında kritik rol üstlenen kamu bankalarının COVID-19 salgınının ekonomi üzerindeki etkileri ve buna bağlı küresel piyasadaki dalgalanmalara karşı daha güçlü hale gelmeleriyle önümüzdeki dönem büyüme stratejilerini sürdürmeleri amaçlanmaktadır.

"Söz konusu işlemin finansmanı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacaktır. İşlemlere ilişkin detaylar Türkiye Halk Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO’nun yaptığı Özel Durum Açıklamaları’nda yer almaktadır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Varlık FonuBankaSermaye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep
Finike'de örtü altında yetiştirilen kavuna yoğun talep
Bakan Albayrak, MÜSİAD'ın 30'uncu kuruluş yılını tebrik etti
Bakan Albayrak, MÜSİAD'ın 30'uncu kuruluş yılını tebrik etti
Bakan Pakdemirli: 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık
Bakan Pakdemirli: 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık
Dolar 7.08 lira
Dolar 7.08 lira
Bakan Pekcan'dan KOBİ'lere destek mesajı
Bakan Pekcan'dan KOBİ'lere destek mesajı
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği
Mersin'de, örtü altı üzüm hasadı
Mersin'de, örtü altı üzüm hasadı
İhracat kapanınca limon halde kaldı
İhracat kapanınca limon halde kaldı
Dolar 7.20 lirada
Dolar 7.20 lirada

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı