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Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak

Tuzla’nın turizme kazandırılması adına önemli bir adım atıldı. İDO, Viaport Marina ve MK Travel arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile 100 bin Orta Doğulu turistin Tuzla’da yer alan eğlence parkına gelmesi sağlanacak. Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar bu anlaşma sayesinde Tuzla’nın turist konusunda Sultanahmet ile yarışacağını ifade etti.

Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak

Tuzla’nın turizme kazandırılması adına önemli bir adım atıldı. İDO, Viaport Marina ve MK Travel arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile 100 bin Orta Doğulu turistin Tuzla’da yer alan eğlence parkına gelmesi sağlanacak. Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar bu anlaşma sayesinde Tuzla’nın turist konusunda Sultanahmet ile yarışacağını ifade etti.

28 Mayıs 2019 Salı 15:51
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Tuzla, turistte Sultanahmet’le yarışacak

İSTANBUL - Türkiye’nin son yıllarda turizmde yaşadığı ivme artarak devam ediyor. Bu noktada İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Tuzla Viaport Marina ve MK Travel arasında bir anlaşma imzalandı. Tuzla’yı turizm konusunda Sultanahmet’le yarıştırmayı hedefleyen anlaşma ile 100 bin Orta Doğulu turist yılsonuna kadar Tuzla’da yer alan eğlence parkına gelecek. İstanbul’a gelen turistlerin eğlence, alışveriş ve yeme içme için Tuzla’ya taşınma işlemi İDO gemisiyle sağlanacak.

Anlaşmanın tanıtım toplantısında konuşan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ, İDO olarak bu önemli anlaşmanın bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Üstündağ, “İDO’nun yeni rotası ile Yenikapı iskelemizden hareketle gidilecek Viaport Marina, gemiyle gidilecek ilk alışveriş merkezi olacak. 30 yılı aşkın tecrübemizle, içinde yer aldığımız bu iş birliğiyle Türkiye’de bir ilke imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.  Böyle kıymetli çalışmalara yenilerinin eklenmesini temenni ediyor, Via Properties grubuna başarılar diliyorum” dedi
 

1 MİLYON TURİST HEDEFİ

“Viaport Marina, İDO ile çok büyük bir anlaşma yapmış oldu ve Tuzla’yı Sultanahmet ile yarışır hale getirmiş oluyoruz” diyen Via Properties Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Bayraktar, “Yüzbinlerce turisti deniz yolu ile Yenikapı’dan alıp Tuzla’ya götüreceğiz. Böylelikle kültür turizminin kalbi diyebileceğimiz Sultanahmet’i Tuzla’ya taşıyacağız. Orada gün boyu eğlenmelerini sağlayacağız” diye konuştu. 

Bu projenin ilk olduğunu belirten Coşkun Bayraktar şunları ekledi:
 

“Hedefimiz yüzbinlerce turiste hizmet vermek. Akabinde bu rakamın her sene üstüne koyarak belki de milyon hedefini yakalayarak Tuzla’ya turistlerimizi götüreceğiz.”

“TUZLA’YA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK”

Çalıştığı firmalarla birlikte Orta Doğu’da Türkiye’nin tanıtımını yapıp, yeni turistlerin gelmesi için çalışan MK Taravel Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Kaya da, Türkiye turizmine katkı yapmak için çalıştıklarını belirterek 100 bin turistin özellikle Tuzla’ya çok faydalı olacağını söyledi. Kaya, Viaport Marina gibi bir projeyi hayata geçirdiği için Coşkun Bayraktar’a, projeye destek olan İDO Genel Müdürü Hasan Üstündağ’a teşekkür ederek, daha iyisini yapmak işçin gece gündüz çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Toplantı, yıl sonuna kadar 100 bin turisti Tuzla’ya taşıyacak olan geminin önünde kurdele kesimiyle son buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaTurizmSultanahmet
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