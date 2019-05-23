Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
84532
ALTIN
252.564
DOLAR
6.1025
STERLİN
7.7420
EURO
6.8094
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Sürpriz Düet Yarın Geliyor
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla gezdiler
Urartuların baraj gölünde yüzüp, kanoyla...
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u keşfedilmeyi bekliyor
Denizli'nin gizli cenneti Çal Kanyon'u...
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da tarih yazdı
Türkiye engelli triatlon takımı Kotor'da...
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor
Sümela Manastırı ziyarete açılıyor

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF)’nın düzenlediği “Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok

TÜSİAD ve Koç Üniversitesi ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF)’nın düzenlediği “Türkiye Ekonomisinde Finansal Riskler ve Fırsatlar” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 12:56
10 Okunma
TÜSİAD Başkanı Kaslowski: Çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok

İSTANBUL - Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, “Bugün sorunlarımız küçümsenebilecek boyutlarda değil ama çözemeyeceğimiz hiçbir sorun da yok. Yeter ki gerçekçi ve kalıcı çözümler üzerinde hep beraber ortak akılla çalışalım” dedi.

Taksim’de bir otelde düzenlenen toplantıda konuşma yapan, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, “Bankacılık sistemimize 2001 krizinden sonra yapılan reformlar sayesinde büyük bir gelişim gösterdi. Gerek güçlü sermaye yapısı gerekse teknolojik altyapısıyla bir çok gelişmiş ülkenin gıpta ile baktığı bir bankacılık sistemine sahibiz. Küresel krizden bu yana gelişmekte olan ülkelere akan sermaye Türkiye’de de ağırlıklı olarak bankacılık sektörü üzerinde ekonomiye katkı sağladı. Yüksek büyümeyi ve yatırımlarımızı bu finansman destekledi. Bu hızlı sermaye girişi büyüme ve yatırımların yanında birtakım finansal risklerin de birikmesine neden oldu. Dış borcumuz hızlı arttı ve bugün reel sektör artan finansman maliyetleri ve borç yükü altında zorlanıyor. TL’nin hızlı değer kaybettiği her dönem bilançolara ek yük biniyor, reel sektörün yatırım yapma ve istihdam yaratma kapasitesi de düşüyor” dedi.


“DEVLETİMİZİN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLERİ VE ATACAĞI SOMUT ADIMLAR BEKLİYORUZ VE DESTEKLİYORUZ”

Kaslowski, “Özel sektör borç yüküyle karşı karşıya kalmış tek ülke biz değiliz. bir çok ülke farklı boyut ve koşullarda bu sorunu yaşadı ve çözdü. Bizim de başarmamızın önünde hiçbir engel yok. Ama bunun ilk koşulu yapılan yanlışları kabul etmek ve bir daha tekrarlamamak için gerekli dersleri de çıkarmaktır. Bu büyük sınamalara ve sorunlara karşı durabilmek için devletimizin alabileceği önlemleri ve atacağı somut adımlar bekliyoruz ve destekliyoruz” diye konuştu.


“ÇOCUK BAŞINA YILDA YÜZDE 13.7 ORANINDA YATIRIM GERİ DÖNÜŞÜ”

Simone Kaslowski şöyle devam etti:

“Finansal sistemimizde riskleri azaltmak ve yenilerinin oluşmasını engellemek için makro düzeyde de tedbirler almamız gerekiyor. Finansal istikrarın ilk koşulu düşük ve stabil enflasyon oranının sağlanmasıdır. Son dönemde enflasyonun döviz kuru artışından beslendiğini görüyoruz. Artan dolarizasyonu engellemek için yapmamız gereken enflasyonu en kısa sürede düşürmektir. Bu doğrultuda adımlar atabilirsek oluşacak güven dalgasıyla bugünkü zorluklardan kurtulmamız hızlanacak ve kolaylaşacaktır. Attığımız her doğru politik adımı sadece kısa vadede değil, orta ve uzun vadede de olumlu etki yaratacaktır. Verimliliği ve rekabet gücünü artıracak adımlar bizim için de en öncelikli alanlardır. Bunların başında eğitim, işgücü, dijital uyum ve vergi reformları geliyor. Yakın zamanda Milli Eğitim Bakanımız 2023 vizyonunu takiben önemli bir reform adımını açıkladı. Eğitim alanında atılacak adımların ve niteliksel gelişmenin verimliliğe ve ekonomik büyümeye çok büyük katkısı olacaktır. Eğitim bir ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımdır. Özellikle sosyoekonomik risk altındaki çocukları hedefleyen analizler, erken çocukluk eğitimine yapılan harcamanın; eğitimsel ekonomik sağlığa ve sosyal çıktılara yönelik katkılarıyla beraber, çocuk başına yılda yüzde 13.7 oranında yatırım geri dönüşü sağlayacağını göstermektedir.”
 

“ÇÖZEMEYECEĞİMİZ HİÇBİR SORUN DA YOK”

Kaslowski, “Ülkemizin potansiyeli son derece yüksek. Son yıllarda ister siyasi, ister ekonomik karşılaştığımız pek çok sorun karşısında önemli bir direncimiz olduğunu kanıtladık. Bu direncin kaynağında, insan kaynağı, sağduyulu ve güçlü bir bankacılık sektörümüz ve en kötü belirsizlik ortamında dahi ayakta kalmayı başarabilen güçlü bir reel sektörümüz var. Bugün sorunlarımız küçümsenebilecek boyutlarda değil. Ama çözemeyeceğimiz hiçbir sorun da yok. Yeter ki gerçekçi ve kalıcı çözümler üzerinde hep beraber ortak akılla çalışalım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜSİAD Başkanı KaslowskiTürkiye Ekonomisinde Finansal Riskler Ve Fırsatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteden KOBİ’lere ‘nakit yönetimi’ uygulaması
Üniversiteden KOBİ’lere ‘nakit yönetimi’ uygulaması
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği
Türkiye'den ABD hamlesi!
Türkiye'den ABD hamlesi!
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı
Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı
Bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız
Bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu
Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans