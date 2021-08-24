TUSGİD, CEM HAYDAR BEKTAŞ’LA HEDEF BÜYÜTÜYOR..

Kısa adı TUSGİD olan Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği, yeni başkan Cem Haydar Bektaş ile hedef büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştirerek tanınmış siyasetçi ve işadamı Cem Haydar Bektaş ve yönetimiyle yenilenen TUSGİD, dernek merkezini de Ümraniye’ye taşıyarak değişimin ilk işaretini verdi. İstanbul gibi metropol kentte Tuncelili girişimci işadamlarını aynı çatı altında buluşturarak daha güçlü dayanışma hedefleyen TUSGİD’in yeni başkanı Cem Haydar Bektaş, yeni dönemde yeni vizyon, etkili iletişim ve üye odaklı hizmet mesajları verdi.

Tuncelili iş insanları ve girişimcileri bir araya getiren TUSGİD olarak; Türkiye’nin dört bir yanında istihdam yaratacak yatırımlara önem veren bir yapı olduklarını kaydeden Bektaş, “İlimizin yatırım ve istihdam açısından geri bırakılmasının elbette bir kader olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Sosyo ekonomik yapısı bakımından zenginliği bozulmamış doğası ile ilimizin eşsiz bir turizm potansiyeline sahip olduğunun farkındayız ve bu farkındalığı daha çok ön plana çıkarmakta kararlıyız. Turizmin yanı sıra ilimizi kalkındıracak hamleler arasında organik tarım, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık gibi alanların geldiğini de iyi biliyoruz ve bu yönde de çalışmalar hedefliyoruz” dedi.

Yine sağlık açısından zengin bir konuma sahip olan Tunceli’nin termal turizminde de gelişmesi için hedefleri olduğunu kaydeden Bektaş; “Tuncelimiz her açıdan zengin potansiyel ve insan gücüne sahip. Tüm bu değerleri ortak paydada buluşturan TUSGİD’in daha büyük örgütlenmeyle daha güçlü bir yapıya kavuşacağına ve bu hedeflerine daha kolay ulaşacağına olan inancıyla kolları sıvadık. TUSGİD, başaracağı işlerle önümüzdeki süreçte sürekli gündemde olacak. Hemşerilerimiz başta olmak üzere herkese yeni dönem mesajımız şudur: bizi izlemeye devam etmekle kalmayın gelin bir omuz da siz verin…” şeklinde konuştu.