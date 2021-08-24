Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1469.37
ALTIN
489.58
DOLAR
8.4170
STERLİN
11.5495
EURO
9.8967
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek
TSE araç kontrol merkezi...
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TUSGİD, CEM HAYDAR BEKTAŞ’LA HEDEF BÜYÜTÜYOR..

Kongresini yaparak tanınmış işadamı Cem Haydar Bektaş başkanlığında yola devam kararı alan Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği (TUSGİD), yeni dönemde yeni hedeflere yürüyor.

24 Ağustos 2021 Salı 10:20
7 Okunma
TUSGİD, CEM HAYDAR BEKTAŞ’LA HEDEF BÜYÜTÜYOR..

Kısa adı TUSGİD olan Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği, yeni başkan Cem Haydar Bektaş ile hedef büyütüyor. Geçtiğimiz günlerde kongresini gerçekleştirerek tanınmış siyasetçi ve işadamı Cem Haydar Bektaş ve yönetimiyle yenilenen TUSGİD, dernek merkezini de Ümraniye’ye taşıyarak değişimin ilk işaretini verdi. İstanbul gibi metropol kentte Tuncelili girişimci işadamlarını aynı çatı altında buluşturarak daha güçlü dayanışma hedefleyen TUSGİD’in yeni başkanı Cem Haydar Bektaş, yeni dönemde yeni vizyon, etkili iletişim ve üye odaklı hizmet mesajları verdi.

Tuncelili iş insanları ve girişimcileri bir araya getiren TUSGİD olarak; Türkiye’nin dört bir yanında istihdam yaratacak yatırımlara önem veren bir yapı olduklarını kaydeden Bektaş, “İlimizin yatırım ve istihdam açısından geri bırakılmasının elbette bir kader olmadığı bilinciyle hareket ediyoruz. Sosyo ekonomik yapısı bakımından zenginliği bozulmamış doğası ile ilimizin eşsiz bir turizm potansiyeline sahip olduğunun farkındayız ve bu farkındalığı daha çok ön plana çıkarmakta kararlıyız. Turizmin yanı sıra ilimizi kalkındıracak hamleler arasında organik tarım, hayvancılık, balıkçılık ve arıcılık gibi alanların geldiğini de iyi biliyoruz ve bu yönde de çalışmalar hedefliyoruz” dedi. 

Yine sağlık açısından zengin bir konuma sahip olan Tunceli’nin termal turizminde de gelişmesi için hedefleri olduğunu kaydeden Bektaş; “Tuncelimiz her açıdan zengin potansiyel ve insan gücüne sahip. Tüm bu değerleri ortak paydada buluşturan TUSGİD’in daha büyük örgütlenmeyle daha güçlü bir yapıya kavuşacağına ve bu hedeflerine daha kolay ulaşacağına olan inancıyla kolları sıvadık. TUSGİD, başaracağı işlerle önümüzdeki süreçte sürekli gündemde olacak. Hemşerilerimiz başta olmak üzere herkese yeni dönem mesajımız şudur: bizi izlemeye devam etmekle kalmayın gelin bir omuz da siz verin…” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cem Haydar BektaşTUGSİD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Restoran ve kafeler için e-Adisyon dönemi geliyor
Restoran ve kafeler için e-Adisyon dönemi geliyor
Şirketler ‘önce müşteri’, müşteriler ‘önce deneyim’ diyor
Şirketler ‘önce müşteri’, müşteriler ‘önce deneyim’ diyor
Memur maaş zamları belli oldu
Memur maaş zamları belli oldu
Aşure Günü alışverişlerde %40 artış
Aşure Günü alışverişlerde %40 artış
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak
Pandemi sonrası, 5.5 trilyon dolarlık global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor
Pandemi sonrası, 5.5 trilyon dolarlık global lojistik sektörü hızla dijitalleşiyor
Mila auto‘dan  görkemli açılış
Mila auto‘dan  görkemli açılış
Özbekistan'ın çekim merkezini Türk şirketi inşa ediyor
Özbekistan'ın çekim merkezini Türk şirketi inşa ediyor
MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti
MetropolCard, e-Dönüşüm çözümlerinde partner olarak Uyumsoft’u seçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma