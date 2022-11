TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya'dan 'Büyük Antalya Buluşması'

ANTALYA - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) 25 Kasım'da yapılacak seçimleri için yeniden aday olan Başkan Firuz Bağlıkaya, 'Büyük Antalya Buluşması' adlı toplantıda sektör temsilcileri ile buluştu. Bağlıkaya, seyahat acenteleri ile bu mesleği yapanların tarihte görülmediği kadar büyük saldırı altında olduğunu söyledi.



Kemerağzı'ndaki otelde düzenlenen toplantıya Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çok sayıda seyahat acentesi temsilcisi katıldı. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentelerinin Türkiye'nin 'can simidi' olduğunu ancak yok sayılmak istendiğini belirterek, "Birlik olmanın her zamankinden daha önemli olduğu günlerdeyiz. Bir arada durduğumuz, birlik olduğumuz sürece bizi yok saymak, yok etmek, bölmek, dağıtmak isteyenler amaçlarına ulaşamayacaklar. Bugün turizmin başkenti Antalya'dan verdiğimiz birlik mesajını 26-27 Kasım'da Genel Kurul'umuzda, İstanbul'da ülkenin dört bir yanından gelecek seyahat acenteleri olarak hep birlikte bir kez daha vereceğiz" dedi.



'İŞLEVİMİZİ YOK SAYMAK İÇİN ÇALIŞIYORLAR'



Son 3 yıllık dönemde turizm sektörü olarak çok zorlu süreçleri geride bıraktıklarını söyleyen Bağlıkaya, "Turizm tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kalmamıza rağmen vazifemizin getirdiği sorumluluğun bilincinde olarak çalıştık. Bugün bile ülkemizin yarınları için çalışmaya ve turizmi ülkemizin her köşesinde hareketli tutmaya devam ediyoruz. Bir yandan fuar fuar gezerek ülkemizin her köşesine turist getirmek için çalışırken diğer yandan operasyonlarımızı bin bir fedakarlıkla sürdürüyoruz. Böyle çalışıp dünyanın her köşesinde var olurken, bazıları bizim işlevimizi yok saymak için tüm gücü ve imkanlarıyla çalışıyor" diye konuştu.



TÜRSAB'a ciddi bedel ödetildiğini savunan Bağlıkaya, "Dünyanın kendisinin etrafında döndüğünü düşünenler, turizmi kendi otellerinden ibaret sananlar, WhatsApp mesajlarıyla turist getirdiğini, turizmi sadece arkadaşlarının yaptığını söylemekten çekinmiyor. Bu zor dönemde önce TGA'ya turizm payını sonra konaklama vergisi yüklerini hepimizin sırtına bırakanları yüzlerine karşı alkışlayan, arkadan eleştirenler makbul kişiler olurken, bizim doğruları söylemekten vazgeçmeyen ve çekinmeyen dik duruşumuz nedeniyle hem bana hem şirketlerime hem de TÜRSAB'a ciddi bedel ödettirdiler ama yine de mesleğimizi savunmaktan, doğruları söylemekten bizi vazgeçiremediler. Sizler, böyle arkamızda olduğunuz sürece de vazgeçiremeyecekler. Bunu Genel Kurul'umuzda bir kez daha görecekler, umarım anlarlar" dedi.



'BÜYÜK SALDIRI ALTINDAYIZ'



Engelleri aşmaya kararlı olduklarını da dile getiren Bağlıkaya, şöyle konuştu:



"Maalesef seyahat acenteleri ve seyahat acenteciliği mesleği, tarihte olmadığı kadar büyük bir saldırı altında. Seyahat acentelerinin küçük, önemsiz ve değersiz gören anlayışın hakimiyetinde yaşadığımız süreç; mesleğimizin en büyük kalesi birliğimizi de savunmayı gerektiriyor. Seyahat acentesi ve tur operatörü olmadan turizm olmaz, olamaz. Bu gerçeği bıkmadan, usanmadan anlatmak zorundayız. Kamuoyuna sermaye gücüyle verilen mesajlara karşı seyahat acentelerinin turizmin sebebi olduğunu her vesileyle anlatmaya devam edeceğiz. Turizmi sadece otele gelen turistlerden ibaret gören anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tüm Türkiye'de gecesini gündüzüne katarak çalışan, kimsenin aklına gelmeyen pazarlardan, hiçbir yardım almadan turist getiren, tahsilat riskini üstlenen, para kaybetmeyi göze alan, seyahat acentelerinin dişleriyle tırnaklarıyla ürettiklerini göstereceğiz."