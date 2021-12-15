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Turquality İş Modeli Başarı Ödülü Progroup’un oldu

15 Aralık 2021 Çarşamba 16:15
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Turquality İş Modeli Başarı Ödülü Progroup’un oldu

DİNÇER KARACALAR

Türk markalarının yurtdışında global marka olmalarına liderlik eden Progroup, “Turquailty İş Modeli Başarı Ödülü”nün sahibi oldu. Ödülü, Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam aldı.

20. yıldır Turquality alanında faaliyet gösteren Progroup, bugüne kadar 51 firmaya yaklaşık 500 milyon TL’nin üzerinde hibe Turquality desteği aldırırken, Turquality sürecini yönettiği bu firmaların global pazarlarda büyümesinin ekonomiye katkısının minumum 5.5 - 6 milyar TL’yi geçmesine öncülük etti.

Turquality İş Modeli Başarı Ödülü’nü almaktan duydukları gururu ve mutluluğu anlatan Progroup Uluslararası Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Ülkemizin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, işletmelerde bütçe yönetiminde stratejik planlamaya, marka yönetiminde satış pazarlamaya, dijitalleşmeden tedarik zincirinin yönetilmesine kadar uçtan uca tüm konuları kapsıyor. Progroup olarak, 20 yıldır Turquality ve yönetim danışmanlığı alanlarında, Türk markalarımızın dünyaya açılmasına rehberlik ediyoruz. 20’yi aşkın profesyonel danışman kadromuz ve 120’nin üzerindeki eğitmenimiz ile müşterilerimize entegre çözümler üretiyoruz. Alanında uzman ekibimiz ve yüzlerce firmaya verdiğimiz hizmetimizle, bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler toplamı ve yaşam miktarının 200 yılı geçtiğini söyleyebilirim.   Turquality yönetim danışmanlığı alanında aldığımız ödüllere bir yenisini daha eklemiş olmanın, ekip olarak haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

19. Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu

Ekovitrin Medya Grubu tarafından, 8 Aralık tarihinde, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de düzenlenen törende, 19. Yılın Starları Ödülleri sahiplerini buldu.

1-Siyaset Onur Ödülü – Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal TOPTAN

2-Milli Savunma Sanayii Üstün Başarı Ödülü- Milli Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr. İsmail DEMİR

3-İletişim Başarı Ödülü – T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin ALTUN

4-Yılın En İyi Bankası – Halkbank

5-Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi – Opet Kadın Gücü Projesi

6-Yılın Üniversitesi – İstanbul Aydın Üniversitesi

7-Yılın Sanatçısı – Kerem ALIŞIK

8-Avrupa’da Yılın İşadamı – GASI GMBH Yönetim Kurulu Başkanı Zeydan ÖNCÜ

9-Avrupa’da Yılın Katılım Bankası – KT Bank AG

10-Türkiye’nin Global Markası – İGA İstanbul Havalimanı

11-Yılın İlçe Belediye Başkanı – Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi TÜRKMEN

12-Yılın Diplomatı – Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal SAPARBEKULY

13-Yenilenebilir Temiz Enerji Yatırımı ve Çevreye Saygı Ödülü – Sanko Enerji

14-İnşaat ve Konut Sektöründe Yılın Markası – Artaş İnşaat

15-Gayrimenkul Sektöründe Yılın İş Adamı – BEYTTÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Uğurcan BARMAN

16-Turquality İş Modeli Başarı Ödülü – PROGROUP Uluslararası Danışmanlık

17-Yılın Genç Girişimcisi – Gönül Kahvesi Ceo’su Kemal YARDIMCI

18-Orta Asya’da Bankacılık Onur Ödülü – Avni DEMİRCİ

19-Yılın Sağlık Kurumu – AVICENNA Hastaneler Grubu

20-Yılın İnovatif Tasarım Markası Ödülü – Giovane Gentile

21-Balıkçılık Sektörü Onur Ödülü- Kenan BALCI

Anahtar Kelimeler:
Turquality İş Modeli Başarı Ödülü Progroupun Oldu
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