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Türkşeker'in stokları aşırı fiyat hareketlerine karşı hazır

Türkşeker Genel Müdürü Şahin, şeker fiyatlarının aşırı hareketlenmesi durumunda piyasaya müdahale edebileceklerini belirterek, "Stoklarımız ağzına kadar dolu. Doğal olarak piyasada düzenleyici en büyük aktör biziz." dedi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 14:13
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Türkşeker'in stokları aşırı fiyat hareketlerine karşı hazır
Ankara

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Muhiddin Şahin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkşeker'in Cumhuriyet tarihinin ilk şirketlerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'de şeker pancarı tarımının 1920'lerde başladığına işaret eden Şahin, ilk şeker fabrikalarının 1926'da kurulduğunu dile getirdi. Şahin, 1926'da kurulan fabrikaların halen üretime devam ettiğine dikkati çekti.

Şahin, 1950'de şeker fabrikası sayısının 4 olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"O dönemlerde Türkiye'de şeker tüketimi yıllık kişi başı ortalama 14 kilogram, Avrupa'da ise 50 kilogram civarıydı. Türkiye'de birkaç yıl içerisinde 11 tane şeker fabrikası kuruldu. Ayrıca makine fabrikaları da kuruldu. Yani şeker fabrikası kuracak makine fabrikaları yapıldı. Sonrasında 1980'lerden sonra fabrikalar kurulmaya devam etti. Türkşeker fabrikaları küçük birer şehir gibi kuruluyordu, içerisinde müzik grubu bile vardı."

Depremden etkilenen şeker fabrikaları üretime hazır

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ ve Malatya'da Türkşeker'in fabrikaları bulunduğuna işaret eden Şahin, "Bunlar şehrin ruhunu da yansıtan fabrikalar. Aynı zamanda oranın en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alıyor. Elazığ fabrikamızda bir sıkıntı yok. Malatya'da da fabrika kısmında bir sıkıntımız yok. Eklemelerde biraz sıkıntımız var. Çok şükür onları da hallettik. Önümüzdeki üretim döneminde de onlarda bir sıkıntı yaşamayacağız." diye konuştu.

Şahin, depremin ilk gününden itibaren fabrikaların depremzedelere hizmet verdiğini belirterek, fabrikalarda çadırlar kurduklarını ve gıda yardımı sağladıklarını anlattı.

Şeker üretiminde 96 yıldır "sözleşmeli üretim" modeli kullanılıyor

Türkiye'de sözleşmeli üretim uygulamasının en güzel örneğinin Türkşeker'de yapıldığını dile getiren Şahin, şirketin bu uygulamayı 96 yıldır yaptığını söyledi.

Şahin, sözleşmeli üretimin şeker ihtiyacı hesaplanarak yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hesaba göre pancar ekimi yapılıyor. Bunları ektikten sonra bu çiftçilerimizin ihtiyaçlarının bir kısmını yine biz karşılıyoruz. Gübre ve akaryakıt desteği veriyoruz, enerji desteği vererek bir çok ihtiyacı karşılıyoruz. Doğal olarak Türkiye şeker veya pancar arzında bir sıkıntı olması imkansız. Türkiye'de ortalama şu anda yaklaşık 32 kilogram yıllık kişi başı tüketim var. Bu da 2,7 milyon ton şeker demektir. Sürdürülebilir gıda için bu sene ciddi şekilde pancar talebiyle karşı karşıyayız. Geçen sene 19,5 milyon ton civarında Türkiye'de pancar üretimi gerçekleşti. Bu da 2 milyon 700 bin ton şeker demektir. Türkiye üretilen şeker ihtiyacımızı tamamen karşılar."

Şeker kamışının şeker pancarına göre daha uygun fiyatlı olduğuna işaret eden Şahin, yıllık 300 bin ton civarında kamış şekerinin imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere ithal edildiğini kaydetti.

"Türkiye'de şekerin yüzde 36'sı Türkşeker'de üretiliyor"

Şahin, Türkiye'de şekerin yüzde 36'sının Türkşeker'de üretildiğini belirterek, "Stoklarımız ağzına kadar dolu. Doğal olarak piyasada düzenleyici en büyük aktör biziz. Aşırı fiyat düşüşü ve yükselişlerinde Türkşeker elindeki ciddi miktardaki stoklarla müdahale eder. Bazen maliyetleri bile altına çekerek sürdürülebilir pancar tarımını ve şeker arzını sağlar. " dedi.

Şeker fiyatlarında Avrupa'da üretiminden düşmesinden kaynaklı bir stres oluştuğunun altını çizen Şahin, bu yıl geçen yıla göre daha yüksek bir arz beklentisinden dolayı fiyatlarda ciddi bir oynama olacağını düşünmediklerini anlattı.

Şahin, şirketin 2022 yılını ciddi karla kapattığının altını çizerek, gelecek dönemlerde yeni tesisler kurma projeleri olduğunu sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkşekerFiyathareketleri
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