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TÜRKKEP’İN KEP HESAP SAYISI İKİ AYDA YÜZDE 15 ARTTI

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni e-Tebligat sistemi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) pazarına olumlu etki yaptı. Konuyla ilgili konuşan TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, “e-Tebligat sayısının artması ve bunlara KEP ile cevap verebilen sisteme sahip olan ilk şirketin TÜRKKEP olması hem KEP hesap sayımızı hem de KEP ileti trafiğini büyük bir oranda artırdı” dedi.

TÜRKKEP’İN KEP HESAP SAYISI İKİ AYDA YÜZDE 15 ARTTI

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni e-Tebligat sistemi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) pazarına olumlu etki yaptı. Konuyla ilgili konuşan TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, “e-Tebligat sayısının artması ve bunlara KEP ile cevap verebilen sisteme sahip olan ilk şirketin TÜRKKEP olması hem KEP hesap sayımızı hem de KEP ileti trafiğini büyük bir oranda artırdı” dedi.

01 Mart 2019 Cuma 14:24
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TÜRKKEP’İN KEP HESAP SAYISI İKİ AYDA YÜZDE 15 ARTTI

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni e-Tebligat sistemi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) pazarını olumlu etkiledi. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 01 Ocak-28 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜRKKEP’in adet olarak KEP hesap sayısı yüzde 15 büyüdü, pazar payı ise yüzde 28’e çıktı. Konuyla ilgili konuşan TÜRKKEP Yönetim Kurulu Başkanı M. Kurtuluş Nevruz, “TÜRKKEP olarak e-Tebligat sistemi ile entegre olan tek KEP sistemini kullanıcılarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kullanıcılarımız klasik yöntemlerden kurtularak elektronik ortamda, basit bir işlem ile TÜRKKEP KEP hesabından e-Tebligat hesabını görüp, buradan hızlıca cevap oluşturabiliyor” dedi. Nevruz, “Tebligat cevaplarının KEP üzerinden verilmesi KEP trafiğini artırdı. Bugüne kadar tebligat yapılmasından çekinerek KEP adresi almamış olan kurum ve kuruluşlar KEP’i daha aktif kullanmaya başladılar. Bununla birlikte KEP ileti sayılarındaki bu artış sektöre büyük bir canlılık getirdi” dedi.

Yasal ve geçerli tek elektronik gönderi yöntemi

Her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarını gönderildiği biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden KEP, içeriğin kesinlikle değişmemesini garanti eder ve içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getirir. Senet hükmünde deliller oluşturur.

KEP ile birlikte fesih, dilekçe, başvuru talimat, ödeme emri, sözleşme, taahhütname, sipariş, mutabakat, ihbar, ihtar ve itiraz gibi alıcıyı ve göndericiyi belirli yükümlülükler altına sokan her türlü resmi evrak gönderimi güvenli, hızlı, kolay ve ekonomik olarak gerçekleştirir. Tüm gönderici ve alıcıların kimlikleri kayıtlıdır, iletim süreci kayıt altındadır ve takip edilebilir. İleti içeriğinin veri bütünlüğü korunur ve değişmezliği güvence altına alınır.

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Son Güncelleme: 01.03.2019 14:26
Anahtar Kelimeler:
TÜRKKEPKEP Hesabı
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