"Türkiye'yi yeni enerji kaynağıyla tanıştırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - Enerj ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'nin gaz merkezi olmak için gereken bütün enstrümanlara sahip olduğunu göreceksiniz. Uzun süredir gaz merkezi tanımına uygun şekilde fiziki alt yapımızı geliştirecek adımlar attık. Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. Bu konudaki yol haritamızı yılsonuna doğru netleştireceğiz. Türkiye'nin enerji dönüşümü dünyada takdirle izlenirken, ithal danışmanlarla Türkiye'nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eyüpsultan'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi & Para Sohbetleri programına video konferans ile katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Dönmez, hayata geçirilen pek çok konunun yarım asırlık geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Denizlerimizde gaz arama ve sondajlarımızın büyük bir kısmını kendi insan kaynağımızla, kendi ekipmanımızla ve kendi teknolojimizle yapıyoruz. Daha önce uluslararası ortaklıklar yoluyla kazdığımız kuyularımızın yerini artık mühendislerimiz belirliyor. Bugünlere kolay gelmedik. Nice engellemelerden, ambargolardan, sınırlamalardan geçtik. Hiçbirine aldırmadık. Bu yol enerjide bağımsız Türkiye'nin yoluydu. Bu yol milli bağımsız meselesiydi. Bu yol ekonomide, uluslararası ilişkilerde, güvenlikte, tam bağımsız Türkiye'nin yoluydu. 2023 yılında yerli gazımızı milletimizle bulaştırmanın heyecanı içindeyiz. Faz 1 kapsamında 10 kuyudan 9'unun sondajını tamamladık. Denizden gelecek gazı ayrıştıracak Filyos Kara Gaz İşletme Tesisimizin yüzde 85'i tamamlandı2 dedi.



Bakan Dönmez, kendi yaptıkları işlerin yeni vizyon adı altında pazarlandığına şahit olduklarını belirtti.





TÜRKİYE'Yİ YENİ ENERJİ KAYNAĞIYLA TANIŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ



Bakan Dönmez, "Deniz altındaki boru hattını da geçtiğimiz haftalarda tamamladık. Sakarya Gaz Sahası keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olacak. Türkiye ile aynı anda nükleer enerjiyi tartışmaya başlayan Güney Kore bugün elektrik ihtiyacının yüzde 27'sini nükleerden karşılıyor, başka ülkelere danışmanlık ihraç ediyor. Türkiye'nin nükleer enerjiye kavuşması Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi sayesinde oldu. Bugün Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer santrali yükseliyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi yeni enerji kaynağıyla tanıştırmayı hedefliyoruz. Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle yeni santraller yapmayı ilerleyen dönemlerde de tasarımından işletimine kadar yerli nükleer santralimizi hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Dönmez, dünyanın en ileri sondaj deposunun kurulduğunu, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'nin 4,6 milyar metreküplük genişletme fazının tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışının gerçekleşeceğini vurguladı.





EN BÜYÜK GAYEMİZ ENERJİDE ÖZ YETERLİLİĞİNİ SAĞLAYAN BİR TÜRKİYE



Lityum üretecek iki fabrikanın temelinin de atılacağını belirten Bakan Dönmez, "Hedefimiz Türkiye petrollerinin günlük yurt içi üretimini 1-2 yıl içerisinde 100 bin varil seviyelerine getirmek. Kara ve denizlerde petrol arama ve sondajcılığından, madencilik faaliyetlerine, doğalgaz depolama tesislerinden yenilenebilir enerji üretimi ve teknolojilerinin geliştirilmesine kadar en büyük gayemiz enerjide kendi öz yeterliliğini sağlayan bir Türkiye. Enerjide ne kadar bağımsız olursak, ekonomide, diplomaside, güvenlik politikalarında derece bağımsız olacağız. Koşar adamlarla hedeflerine ilerleyen bir Türkiye için enerjide bağımsızlık en önemli konuların başında geliyor. Artık patinaj yapacak, duracak, bekleyecek zamanımız yok" dedi.







TÜRKİYE GAZ MERKEZİ OLMAK İÇİN GEREKEN BÜTÜN ENSTRÜMANLARA SAHİP



Bakan Dönmez, "Enerjide yerlilik oranımız arttıkça, enerji jeopolitiğinde meydana gelen gelişmelerin etkilerini de azaltmış olacağız. Her bir proje, her bir yatırım gelecek 50 yılın, 60 yılın enerjisini sağlamaya yönelik. Sadece kendimizin değil, bölgemizin de enerji güvenliği için gayret gösteriyoruz. Gündem de olan gaz merkezi tartışmalarını takip ediyorsunuz. Türkiye bir günde bu noktaya gelmedi. Türkiye'nin gaz merkezi olması yönünde görüş bildiren liderler bu noktaya bir anda buraya gelmedi. Türkiye'nin son 20 yılına baktığımızda Türkiye'nin gaz merkezi olmak için gereken bütün enstrümanlara sahip olduğunu göreceksiniz. Türkiye, doğalgazın üretilmesi, ithal edilmesi, ticaretinin yapılabilmesi ve ihraç edilebilmesi için yeterli alt yapıya teknik donanıma, uluslararası bilgi ve birikime sahiptir. Uzun süredir gaz merkezi tanımına uygun şekilde fiziki alt yapımızı geliştirecek adımlar attık. Piyasa tarafsızlığı, uygulama mevzuatı ihtiyacı, şeffaflık gibi parametrelerle iyileştirme yaptık. Amacımız bölgesinde ve dünyada referans gaz fiyatının belirlendiği gaz ticaret merkezi haline gelmek. Bu konudaki yol haritamızı yıl sonuna doğru netleştireceğiz" dedi.





YENİ VİZYON ADI ALTINDA PAZARLAYANLARA ŞAHİT OLUYORUZ



Bakan Dönmez, "Bizlerin hayata geçirdiği işleri yeni vizyon adı altında pazarlayanlara şahit oluyoruz. Türkiye'nin enerji dönüşümü dünyada takdirle izlenirken, ithal danışmanlarla Türkiye'nin enerjisini yönetmeye talip olmak enerji kapitülasyonlarına kapı aralamaktır. Türkiye'yi bugün Avrupa'nın düştüğü duruma düşürmektir. Bizler yerli enerji, milli enerji, yerli insan kaynağı diyoruz. Motivasyonumuzu büyümek üzerine inşa ediyoruz. Kendimize hep rehber ediniyoruz. Biz bize yeteriz diyoruz. Varlığımızı dışarıda değil kendi özümüzde arıyoruz. Milletimizin heyecanıyla daha büyük işlere talibiz. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında yeni ligin kapılarını ağırlayacak" dedi.