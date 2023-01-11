Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.950,15
ALTIN
1.138,20
DOLAR
18,78
STERLİN
22,80
EURO
20,20
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi Danışmanı Alınacak
Satınalma ve Sözleşme Yönetimi...
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Ege Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Fatih Sultan Mehmet Vakıf...
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alacak
Yaşar Üniversitesi 6 Öğretim...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320 konut satışa çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 320...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye yeşil hidrojen üretiminde hedeflerini belirliyor

Türkiye, daha esnek bir elektrik sistemine ulaşmak için 2035'e kadar yeşil hidrojen üretiminin önemli bileşenlerinden elektrolizör kapasitesini 5 gigavata çıkarmayı planlıyor.

11 Ocak 2023 Çarşamba 12:49
Türkiye yeşil hidrojen üretiminde hedeflerini belirliyor

ANKARA - AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Ulusal Enerji Planı'ndan derlediği bilgilere göre, 2020-2035 döneminde Türkiye'de toplam 96,6 gigavat elektrik kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor.

Plana göre, Türkiye'nin elektrik sisteminde rüzgar, su, güneş kaynaklarından elde edilen kesintili enerji kaynakları yanında şebekede esnekliğe imkan sağlayan kaynaklar ve teknolojiler de kullanılacak.

Bu kapsamda, Türkiye Enerji Modeli'nde sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla nihai sektörde kullanılan doğal gazın hidrojen ve sentetik metan gibi diğer temiz yakıtlarla karıştırılmasına ihtiyaç duyuluyor.

Plana göre, söz konusu gaz karışımı içindeki hidrojenin 2035'teki payı yüzde 3,5 olarak belirlendi. Hidrojen enerjisinin ilk aşamada yerinde tüketim ve sanayinin ihtiyacının karşılanmasına yönelik kullanılması öngörülüyor.

Bu amaçla Türkiye, daha esnek bir elektrik sistemine ulaşmak için 2035'e kadar yeşil hidrojen üretiminin önemli bileşenlerinden elektrolizör kapasitesini 5 gigavata, batarya kapasitesini ise 7,5 gigavata çıkarmayı planlıyor.

Bununla birlikte temiz kaynaklardan üretilen elektrik ile elde edilmiş hidrojen ve karbon yakalama teknolojileriyle sağlanan karbon, sentetik metan olarak kullanılıyor. Ancak Türkiye Enerji Modeli'nde sentetik metanın 2035'ten sonra devreye alınabileceği değerlendiriliyor.

"Hidrojen ticareti çok hızlı gelişiyor"

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı İbrahim Dinçer, AA muhabirine, Türkiye'nin raporla birlikte ilk kez açıkladığı hidrojen hedefine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Hedefin açıklanmasının bu alanda faaliyet gösteren firmalar açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiğini dile getiren Dinçer, "Katıldığım ulusal ve uluslararası konferanslarda, hidrojen ticaretinin önemini vurgulamaktayım. Çünkü dünya hidrojen pazarı ve ticareti çok hızlı gelişiyor ve ülkemizin bu oluşumlarda hızlı bir şekilde aktif olarak yerini alması gerekmektedir." diye konuştu.

Dinçer, söz konusu hedef yanında Türkiye'nin hidrojene yönelik gerçek ihtiyaç haritası çıkarılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"İhtiyaç haritasında buna yönelik üretimden tüketime uzanan bir ekosistem kurulmalıdır. Bu ekosistem içinde hidrojenin 3 ayaklı rolünün unutulmaması gerekiyor: Yakıt olarak hidrojen, enerji taşıyıcı (depolayıcı) olarak hidrojen ve ham madde olarak hidrojen. Temiz hidrojenin ham madde olarak temiz yakıtların ve kimyasalların üretiminde kullanılması önümüzdeki süreçlerin en önemli konularından biri olacak."

AA

Anahtar Kelimeler:
Hidrojen üretimiTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KGF paketinde firmaları 5 grup halinde sınıflandırıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: KGF paketinde firmaları 5 grup halinde sınıflandırıyoruz
Afrika ülkelerine ihracat 2022'de rekor seviyeye ulaştı
Afrika ülkelerine ihracat 2022'de rekor seviyeye ulaştı
BTC'den 2006'dan bu yana akan petrol 4 milyar varili aştı
BTC'den 2006'dan bu yana akan petrol 4 milyar varili aştı
Hamsi ihracatı geçen yıl 11,1 milyon dolar kazandırdı
Hamsi ihracatı geçen yıl 11,1 milyon dolar kazandırdı
Brent petrolün varil fiyatı 79,45 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 79,45 dolar
Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek
Cep telefonu satışlarında 12 bin lira üzeri ürünler için 3 ay vade yapılabilecek
Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
Yatırım teşvik belgeli ithalatta ilave gümrük vergisi uygulanmayacak
Bakan Varank, Silikon Vadisi'ni ziyaret etti
Bakan Varank, Silikon Vadisi'ni ziyaret etti
Ticaret Bakanı Muş: Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı
Ticaret Bakanı Muş: Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi