Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.410,61
ALTIN
905,95
DOLAR
15,46
STERLİN
18,87
EURO
16,07
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fırsata çevirecek

13 Mayıs 2022 Cuma 12:35
Türkiye, yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fırsata çevirecek

ANTALYA - Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm sürecine çok güçlü bir şekilde hazırlandığını belirterek,  Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fırsat çevireceğini söyledi.


 

OSBÜK tarafından Antalya’da bir otelde düzenlenen ‘OSB’lerin Yeşil Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Çalıştayı’ tamamlandı. Çalıştaya Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin bölge müdürleri, ilgili personelleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile TSE uzmanları katıldı. 4 gün süren çalıştayda Avrupa Yeşil Mutabakatından Yeşil Finansmanda Avrupa Birliği Fonlarına, OSB’lerde yeşil dönüşüm sürecinden yenilebilir enerji yatırımlarına ve organize sanayi bölgelerinin iyi uygulamalarına kadar pek çok konu masaya yatırıldı.


 

Çalıştayın kapanış toplantısına video konferansla katılan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin yeşil dönüşüm sürecine çok güçlü bir şekilde hazırlandığını belirterek, “Her dönem olduğu gibi bu dönemde de Türk sanayisine örnek olacağız.” dedi. Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin güçlü ve planlı altyapıları, yenilenebilir enerji yatırımları, arıtma tesisleri ve yeşil alanları ile yeşil dönüşüm sürecinde Türk sanayisi için önemli avantajlar barındırdığını kaydederek, Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecini OSB’lerle fırsat çevireceğini söyledi. Kütükcü, OSBÜK olarak OSB’leri daha güçlü hale getirmek için yaptıkları çalışmaları sürdüreceklerini de belirtti.


 

OSB’LER ÜRETİM DEVRİMİ YAPTI


 

Kütükcü, Türkiye’nin geçmişten bugüne tüm yeni fırsatları organize sanayi bölgeleri ile yakaladığını, özellikle pandemi döneminde Türk sanayisinin küresel pazarlara entegre olmasında OSB’lerin çok büyük etkisinin olduğunu ifade etti. Kütükcü, “Edirne’den Kars’a tüm yeni fırsatları OSB’lerimizin katkılarıyla yakaladık. Hepimizi olağan üstü tedirgin eden pandemi döneminde bunu bir kez daha gördük. Organize sanayi bölgelerimizde üretim neredeyse hiç aksamadı. OSB’lerimiz kesintisiz hizmet verdi, katılımcı sanayicilerimiz de kesintisiz üretti. Geldiğimiz noktada Türkiye, artan tüm maliyetlere ve zorlu süreçlere rağmen küresel pazarlara çok daha güçlü bir şekilde eklemlendi. Sadece son iki yılda OSB’lerimizde 2 bin 500 yeni işletme üretime başladı. Yine aynı dönemde camiamız 350 bin yeni istihdam sağlayarak, 2 milyon 325 bin kişiyle tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaştı. Türk özel sektörü, bu dönemde organize sanayi bölgelerimizin liderliğinde ortaya koyduğu başarılarla aslında bir üretim devrimi yaptı” şeklinde konuştu.


 

KÜTÜKCÜ’DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI 


 

Konuşmasında OSB bölge müdürleri ve çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür eden Kütükcü, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hedeflerinin OSB’lerin üretim gücünü ve küresel itibarını daha güçlü haline getirmek olduğunu belirten Kütükcü, “Biz başarının altında birlik ve beraberlik ruhunun yattığına inanıyoruz. Sanayicilerimizle, OSB başkanlarımız, yönetim kurullarımız, müteşebbis heyetlerimiz, bölge müdürlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte biz büyük bir aileyiz. Rabbim bu ailenin birliğini, beraberliğini daim etsin. Hedefimiz bu ailenin üretim gücünü ve küresel itibarını daha da güçlü hale getirmek. Bunu da birlikte başaracağız” dedi.  Programda OSBÜK Genel Sekreteri Fatih Soysal da çalıştaya katılanlara sertifikalarını takdim etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYeşil Dönüşüm SüreciOsb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Bilgin: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yapıyoruz
Bakan Bilgin: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yapıyoruz
Bitlis Valisi Çağatay: Terör sıkıntısı bitti, yatırımlar arttı
Bitlis Valisi Çağatay: Terör sıkıntısı bitti, yatırımlar arttı
Adana’da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı
Adana’da ekim alanı azalan karpuzun hasadına sayılı günler kaldı
"Cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık"
"Cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık"
Yılda 250 milyon TL gelir hedefi
Yılda 250 milyon TL gelir hedefi
e-Turquality ile “Bilişim Yıldızlarına” süper destekler geldi
e-Turquality ile “Bilişim Yıldızlarına” süper destekler geldi
Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı hareketlendi
Rusya kapıları açtı, yaş meyve sebze ihracatı hareketlendi
25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
25 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
Bursa’da ‘yalın yönetim modeli’ 196 milyonluk tasarruf getirdi
Bursa’da ‘yalın yönetim modeli’ 196 milyonluk tasarruf getirdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi