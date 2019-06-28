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Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 5 ayında yüzde 11,3 artışla 12,7 milyona yükselirken, en çok gelenler ise 1,6 milyon ile Rus vatandaşlarından oluştu.

Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı bu yılın ilk 5 ayında yüzde 11,3 artışla 12,7 milyona yükselirken, en çok gelenler ise 1,6 milyon ile Rus vatandaşlarından oluştu.

28 Haziran 2019 Cuma 12:12
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Türkiye'ye 5 ayda 12,7 milyon turist geldi

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artışla 12 milyon 757 bin 522'ye yükseldiğini duyurdu. Yabancıların 121 bin 616'sı (yüzde 0.95) günübirlikçilerden oluştu.Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2019 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 9,35 oranında artış göstererek 4 milyon 22 bin 254 oldu

İLK SIRADA RUSLAR YER ALDI

2019 yılı Ocak - Mayıs döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya Federasyonu yüzde 13,12 artış ve 1 milyon 673 bin 652 ile birinci sırada yer aldı.  Almanya yüzde 9,51 artışla 1 milyon 213 bin 857 ile ikinci, Bulgaristan yüzde 7,70 artışla 982 bin 717 ile üçüncü sırada yer aldı.Listenin ön sıralarında 982 bin 717 ile Bulgaristan, 700 bin 711 ile İran ve 697 bin ile Gürcistan yer aldı.

AFRİKA ÜLKELERİNDEN GELİŞLER ARTTI

Türkiye'ye Afrika'dan gelen yabancıların sayısında da önemli artışlar yaşandı. Bu yılın 5 ayında yüzde 26,52 artışla 486 bin 251 Afrikalı Türkiye'ye geldi.En çok gelenler ise 101 bin 979 ile Cezayirlilerden oluştu.Cezayirlileri 90 bin 601 gelişle Libyalılar takip etti. 

LATİN ÜLKELERİNDEN GELENLERİN SAYISI 111 BİNİ GEÇTİ

Latin ülkelerinin Türkiye ilgisi ilk 5 aylık verilere göre artarak devam ediyor. Özellikle Türkiye'ye gelen Arjantinli ve Brezilyalı sayısı her geçen yıl artıyor.Ocak-Mayıs döneminde 35 bin 561 Brezilyalı, 27 bin 737 Arjantinli ve 22 bin 954 Kolombiyalı Türkiye'ye geldi.Özellikle inanç turizmi için gelişler, Türk Hava Yolları'nın da Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısını daha da artırdı. 

İRANLI TURİST SAYISINDA AZALMA DEVAM ETTİ

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı da artıyor. Çinli turist sayısı 5 ayda 167 bine yükseldi. Çinli turist sayısının 2 yıl sonra 1 milyona çıkacağı öngörülüyor. ABD’nin ekonomik yaptırımları nedeniyle İran para biriminin değer kaybetmesi ve İran’ın uyguladığı yurt dışı çıkış harcının olumsuz etkisiyle Türkiye’ye gelen İranlı turist sayısı da bu yılın ilk 5 ayında da azaldı. İranlı turist sayısı yüzde 28,51 azalma ile 700 bine düştü. 

YABANCI ZİYARETÇİLERİN EN ÇOK GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTIĞI İLLER(OCAK-MAYIS DÖNEMİ)

İstanbul 5 milyon 415 bin 906-yüzde 42,45

Antalya 3 milyon 139 bin 788- yüzde 24,61

Edirne 1 milyon 394 bin 964-yüzde 10,93

Artvin 749 bin 653-yüzde 5,88

Muğla 565 bin 254-yüzde 4,43

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYabancı TuristRuslar
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