Türkiye'nin turunçgil ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 arttı

Mersin

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın ocak-mart döneminde 603 bin 488 ton turunçgil ihraç edildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde 791 bin 936 ton ürün karşılığında 313 milyon 544 bin dolar olan turunçgil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,22'lik artışla 351 milyon 855 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde en fazla ihraç edilen turunçgil ürünleri sırasıyla mandarin, limon, greyfurt ve portakal oldu.

Ülke bazındaki ihracatta ise Rusya zirvede yer aldı. 149 milyon dolarlık dış satımın yapıldığı Rusya'yı, 33 milyon dolarla Ukrayna, 25 milyon dolarla Polonya, 15 milyonla Romanya, 12 milyonla Bulgaristan takip etti.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, turunçgilin yaş meyve ve sebze ihracatında önemli bir paya sahip olduğunu söyledi.

Turunçgil üretiminin bu yıl istenilen seviyede olmadığını dile getiren Kaçmaz, üretim miktarındaki azalışa rağmen ilk çeyrekte elde edilen ihracat rakamının sevindirici olduğunu belirtti.

Turunçgilin bölgenin lokomotif sektörü olduğunu aktaran Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Yılın ilk çeyreğindeki rakamlara baktığımızda miktarda yüzde 24 düşüş yaşamamıza rağmen, değerde yüzde 12'lik artış gerçekleşmiştir. Yaşanılan süreçte Rusya-Ukrayna savaşının olması, daha sonra en çok turunçgil ihracat faaliyeti olan firmaların asrın felaketine yakalanması miktarda düşüşe sebep olmuştur. Depremden etkilenen firmaların yaralarının sarılmasının ardından önümüzdeki süreçte ihracat rakamlarının artmasını bekliyoruz. Depremden oluşan mağduriyetler için hükümetimiz, devletimiz gerekli hassasiyeti göstermektedir. Yeni tedbirlerin alınması noktasında da gayret sarf edilmektedir."

Turunçgil ürünleri dış pazarda tercih ediliyor

Kaçmaz, turunçgil ihracatçılarının ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğini, yaşanan olumsuzluklardan etkilenmemek için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.

Dış satımda pazarların genişlemesi doğrultusunda bir dizi çalışma yaptıklarına değinen Kaçmaz, "Ürünlerimizi sofralık olarak ihraç ediyoruz ve pazarlarda tercih ediliyor. Etrafımızda yaşadığımız sorunlar, çevre ülkelerde yaşanan sorunlar bir an önce sona ererse, bu ihracat rakamları istediğimiz seviyelere gelir." diye konuştu.