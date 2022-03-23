Türkiye'nin en modern deri işleme tesisi Uşak'ta açılacak

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca, Türkiye'nin en modern deri işleme tesisinin Bakan Mustafa Varank'ın katılımıyla yarın Uşak'ta açılacağı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde desteklenen 'Uşak Büyükbaş Deri İşleme Tesisi' (UBDİT) 8 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alana sahip. 35 makine ve ekipman ile büyükbaş deri işleme alanında Türkiye'nin en modern ortak kullanım tesislerinden biri olması amaçlanan UBDİT'te günde yaklaşık 20 ton büyükbaş deri işlenecek. Uşak Deri (Karma) Organize Sanayi Bölgesi'nin nihai faydalanıcı ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın proje ortağı olarak yer aldığı UBDİT'e, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası, Uşak Ticaret Borsası ile Uşak Üniversitesi de ana paydaşlar olarak destek veriyor.



'TÜRKİYE'NİN EN MODERN ORTAK KULLANIM TESİSİ OLACAK'



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karahallı, Türkiye'de halen işlenen küçükbaş derilerin yüzde 65'inin Uşak'ta gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi: "Uşak, bu konuda uzmanlığını gerek yurtiçinde gerek yurtdışında kanıtlamış bir kent. Ancak küçükbaş deri, sadece giysi üretiminde kullanılıyor ve deri giysiye olan talep, 2010 yılından bu yana Türkiye'de de dünyada da azalıyor. Bunun yanı sıra fiyatlar geriliyor. Bu nedenle Uşak'taki deri sanayicilerimizi, zorunlu tüketim maddesi olan ayakkabı, çanta ve saraciye ürünlerinin ana girdisi olan büyükbaş deri üretmeye yönlendirmek üzere bu projeyi hayata geçirdik. UBDİT, yerli ve yabancı firmalardan tedarik edilen 35 makine ve ekipman ile Türkiye'nin en modern ortak kullanım tesislerinden biri olacak. Tesisin, deri sanayicileri arasındaki iş birliği ve dayanışma kültürünü artırarak Uşak'ın sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Projemiz sayesinde deri sektörü sanayicilerinin üretim ve pazarlama kapasitelerini çeşitlendirmek ve geliştirmek mümkün olacak" Tesis, yarın Bakan Mustafa Varank'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak.