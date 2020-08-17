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Türkiye'nin devi hız kesmiyor

Oktay Holding hız kesmiyor

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:12
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Türkiye'nin devi hız kesmiyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Emaye kaplı bakır ve alüminyum tel konusunda Türkiye'nin ve Avrupa’nın dünyanında en büyük 3.tedarikçisi konumundaki Oktay Holding, krize rağmen üretime ve ihracata ara vermiyor manyetik sistemler,rulman, uluslararası liman tedarikçiliği,ve inşaatın da içinde olduğun. Beş ana iş kolunda faaliyet gösteren, 7 şirketiyle, 52 ülkeye ihracat yapan Oktay Holding, elektrik motorları ve emaye bobin teli konusundaki büyük yatırımlarıyla da Covid-19 krizine rağmen hedeflerinden şaşmadan yoluna devam ediyor. 57 yıldır sektörün öncüsü konumundaki holdingin Yönetim Kurulu Başkanı; Eren Ertoksöz, sağlıklı kurumsal yapılarıyla, doğru hedeflere doğru yürüdüklerini belirterek, “Aktif sabırlı ortak akılcı stratejilerimizle başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Dünyanın içindeki bu büyük krize rağmen ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.08.2020 10:19
Anahtar Kelimeler:
Covid 19Alüminyum TelEmaye Kaplı BakırOktay Holding
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