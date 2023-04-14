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Türkiye'nin askeri denizcilik teknoloji merkezi büyüyor

Türkiye'nin askeri deniz platformlarının en kritik bileşenlerinin tasarlanıp, geliştirilip, üretildiği Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezinin kapasitesi artırılıyor.

14 Nisan 2023 Cuma 12:00
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Türkiye'nin askeri denizcilik teknoloji merkezi büyüyor
Ankara

Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN, "komuta kontrol ve savunma teknolojileri" alanında bugüne kadar aralarında Suüstü Savaş Yönetim Sistemleri, Sualtı Savaş Yönetim Sistemleri ve Platform Veri Dağıtım Sistemlerinin bulunduğu birçok çözüm geliştirdi.

Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi ADVENT gibi son dönemde dikkati çeken ürünler, Türkiye'nin tek kalemde en büyük savunma ihracatı olan Pakistan MİLGEM Projesi için gerekli sistem çözümleri Tuzla'daki HAVELSAN Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezi'nde geliştirilip üretiliyor.

Bu çözümler, aralarında TCG Anadolu, Sancar Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Pakistan MİLGEM, MİLGEM 6-7-8, DİMDEG, Açık Deniz Karakol Gemisi gibi bir dizi platformda görev yapıyor veya yapacak.

Türk Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu imkanları artırmak için yürütülen denizcilik projeleri, yine bu alanda son dönemde yakalanan ihracat başarıları HAVELSAN çözümlerine ilgiyi artırdı.

HAVELSAN bu ihtiyacı karşılayabilmek için Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezi'nin kapasitesini artırmaya karar verdi. Merkezin temeli atılan ek binasının bu yıl hizmete girmesi hedefleniyor.

HAVELSAN Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezi ek binası 4 kattan oluşacak ve 150 kişi kapasiteli olacak. Ek bina, 4 bin 250 metrekare kapalı alan, ofisler, 160 kişi kapasiteli konferans salonu, 300 kişilik yemekhane ve sosyal alanlardan oluşacak.

Söz konusu yatırımla birlikte 300 olan çalışan sayısı, 500'e çıkacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
DenizcilikTeknolojiMerkezi
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