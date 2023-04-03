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Türkiye'nin ağır sanayideki "ilk göz ağrısı" KARDEMİR, 86 yıldır ekonomiye değer katıyor

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlatılan sanayileşme hamlesi kapsamında 86 yıl önce temelleri atılan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), üretim kapasitesini geliştirerek ülke ekonomisine katma değer üretmeyi sürdürüyor.

03 Nisan 2023 Pazartesi 14:27
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Türkiye'nin ağır sanayideki "ilk göz ağrısı" KARDEMİR, 86 yıldır ekonomiye değer katıyor
Karabük

"Siyasi ve askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle tetviç edilemezse (taçlandırılmazsa) semere-i netice payidar olamaz" diyen Atatürk'ün önderliğindeki sanayileşme çalışmaları kapsamında, dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın tavsiyesiyle ilk fabrikanın, kara çalılık yer anlamına gelen 13 hanenin bulunduğu Karabük köyünde kurulması kararlaştırıldı.

Yurt içi ve dışından sağlanan krediler ve anlaşmalarla dönemin Başbakanı İsmet İnönü tarafından 3 Nisan 1937'de Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin temeli burada atıldı.

Fabrikada çalışmak üzere çevredeki köylerden işçi toplanmasının ardından ilk yüksek fırın, 9 Eylül 1939’da ateşlendi. Ateşlemeden 1 gün sonra 10 Eylül 1939'da ilk demir üretildi.

Göç alarak kısa sürede Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük eden lokomotife dönen, çok sayıdaki endüstriyel tesisin proje, imalat ve montajını gerçekleştiren fabrika, "fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılmaya başlandı.

Geçen yıl yaklaşık 3 milyon ton üretimle net kar 2 milyar lirayı geçti

Türkiye'nin, dünyanın 7. büyük çelik üreticisi konumunda olmasında önemli rolü bulunan KARDEMİR, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 24. sırada yer aldı.

Bağlı kuruluşlarıyla yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan fabrika, geçen yıl yaklaşık 3 milyon ton üretimle 2 milyar lirayı geçen net kara ulaştı.

Son yıllardaki yatırımlarla savunma sanayisi ve otomotiv alanına da destek vermeye başlayan KARDEMİR, bölge ülkeleri arasındaki en büyük, ülkedeki tek ray ve tren tekeri üreticisi konumunda.

Ağır profil ve kalın kangal üretiminde de ülkenin tek milli markası fabrika, yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesi hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Amacımız, stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ve KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli kuruluşlarından KARDEMİR'in, 10 Eylül 1939'da ilk Türk demirini üretmesinin ardından aralıksız hizmet verdiğini belirtti.

Bayraktar, 86 yıl önce bugün temeli atılan şirketin ülkenin ilk ağır sanayisi olduğunu vurguladı.

Bayraktar, "Bugün ray, tren tekeri, savunma sanayisi ve otomotiv gibi alanlarda adından söz ettiren, yerli ve milli üretime katkı sağlayan KARDEMİR, son yıllarda hem üretim hem de karlılık anlamında çok iyi durumda. Amacımız, stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek." ifadelerini kullandı.

Her yıl 3 Nisan'da fabrikanın temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 86. yılını kutladıklarını anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle fabrikamızın temellerinin atılışını ve Karabük'ün kuruluşunu kutluyorum. Yeni ürünler ve çelik kalitesiyle pazarlama ve ihracat faaliyetlerine hız vererek daha çok istihdam sağlamak istiyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
KarabükDemirÇelikFabrikalarıKARDEMİRTürkiyeEkonomisiGaziMustafaKemalAtatürk
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