Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.315,03
ALTIN
1.154,43
DOLAR
18,79
STERLİN
23,08
EURO
20,35
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat ihalesi
Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Türk Patent ve Marka Kurumu Sözleşmeli Çözümleyici alacak
Türk Patent ve Marka...
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi

Türkiye'nin 3'üncü Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olarak kullanılacak ve Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi.

17 Ocak 2023 Salı 14:55
Türkiye'nin 3'üncü FSRU gemisi Akdeniz'e girdi

ANKARA - Uluslararası denizcilik verilerinden derlenen bilgiye göre, Hindistan bayraklı Vasant gemisi 2 Aralık 2022'de Singapur'dan yola çıktı.

Türkiye'ye deniz yoluyla getirilecek sıvılaştırılmış doğal gazın iletim sistemine gazlaştırılarak verilmesini sağlayacak ve BOTAŞ'ın Saros FSRU Terminali'nde hizmet verecek gemi Akdeniz'e girdi.

Süveyş Kanalı'ndan dün geçen geminin bugün Akdeniz'de Mısır açıklarında yolculuğuna devam ederek son olarak Saros'a ulaşması bekleniyor.

Toplam 180 bin metreküp LNG depolama kapasitesine sahip geminin günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi bulunuyor. Vasant gemisinin uzunluğu 294 metre, genişliği 48 metre ve yüksekliği 63 metre seviyesinde bulunuyor.

Doğal gaz ticaret merkezi olma hedefiyle altyapı çalışmalarına hız veren Türkiye, 3'üncü FSRU terminalini Saros Körfezi'nde devreye almak için gün sayıyor.

Saros'un devreye alınmasıyla Türkiye'nin günlük gazlaştırma kapasitesinin 150 milyon metreküp seviyesini geçeceği hesaplanıyor.

Diğer FSRU projeleri

Türkiye'de ilk FSRU olma özelliğini taşıyan ve İzmir'de Etki Liman İşletmeleri tarafından işletilen terminalin açılışı Mart 2017'de yapıldı. Tesisin şebekeye günlük 28 milyon metreküp gaz verme kapasitesi bulunuyor.

Hatay Dörtyol'daki FSRU terminali ise 2018'den bu yana hizmet veriyor. Terminalde kullanılan ve Türk Denizcilik Sicili'ne kayıtlı ilk FSRU olan Ertuğrul Gazi, 170 bin metreküp LNG depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesi ile çalışıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
3üncü FSRU GemisiAkdeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı
Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı
Bakan Nebati: Türkiye dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır
Bakan Nebati: Türkiye dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı
Türkiye'de 2022'de yaklaşık 1 milyon 486 bin konut satıldı
Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı
Karadeniz gazını aktaracak ölçüm istasyonu ve kara boru hattı tamamlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan'da Türk iş insanlarıyla görüştü
Doğal gaz yatırımları sayesinde 2023'ün en yatırımcı KİT'i TPAO olacak
Doğal gaz yatırımları sayesinde 2023'ün en yatırımcı KİT'i TPAO olacak
Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı
Şeker üreticileri "sabit fiyat" uygulaması başlattı
Bakan Nebati, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini paylaştı
Bakan Nebati, 2022 yılını değerlendirdi ve 2023 hedeflerini paylaştı
Ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de yıllık bazda arttı
Ücretli çalışan sayısı Kasım 2022'de yıllık bazda arttı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi