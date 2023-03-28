Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.933,16
ALTIN
1.207,73
DOLAR
19,11
STERLİN
23,56
EURO
20,74
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar oldu

Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan bal ihracatı 6 milyon 485 bin 105 dolara ulaştı.

28 Mart 2023 Salı 14:57
3 Okunma
Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar oldu
Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 2 ayında 26 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-şubat döneminde bal ihracatının 2 bin 76 tona ulaştığını ifade eden Gürdoğan, söz konusu ihracattan 6 milyon 485 bin 105 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Gürdoğan, ABD, İsrail ve Almanya'nın en fazla bal ihraç edilen 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bal dış satımımızda 1 milyon 881 bin 9 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. ABD'yi 1 milyon 593 bin 938 dolarla İsrail, 963 bin 153 dolarla da Almanya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Bulgaristan, Suudi Arabistan, İrlanda, Hong Kong, Libya, Avusturalya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne de bal ihraç edildi." dedi.

Balın, Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü olduğuna işaret eden Gürdoğan, "Bölgemizden ocak-şubat döneminde 228 bin 689 tonluk bal dış satımı yapıldı." diye konuştu.

Gürdoğan, bölgeden yapılan bal ihracatında ise Suudi Arabistan'ın başı çektiğini dile getirerek, yılın 2 ayında Suudi Arabistan'ın yanı sıra ABD, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Katar'a da bal ihraç edildiğini kaydetti.

Turizm potansiyelinin bal ihracatını etkilediğinin altını çizen Gürdoğan, bu ürünün ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu, sektörün çok daha iyi noktalara geleceğine inandığını sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBal Ihracatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kavcıoğlu: Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak
Kavcıoğlu: Enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak
Araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor
Araç şarj istasyonu sayısının yıl sonuna kadar 10 bine ulaşabileceği öngörülüyor
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
ÇAYKUR 1365 mevsimlik işçi alacak
Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar oldu
Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 6,5 milyon dolar oldu
Sinema sektörüne 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak
Sinema sektörüne 5 milyon 489 bin lira destek sağlanacak
SEDDK'den BES birikimi ile kredi kullanımına imkan sağlayan yönetmelik
SEDDK'den BES birikimi ile kredi kullanımına imkan sağlayan yönetmelik
Brent petrolün varil fiyatı 77,56 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 77,56 dolar
"Varlık Barışı"na başvuru ve yıllık gelir beyanı için süre cuma günü doluyor
"Varlık Barışı"na başvuru ve yıllık gelir beyanı için süre cuma günü doluyor
TESK'ten esnaf ve "staj mağdurları" için EYT'de yeni düzenleme talebi
TESK'ten esnaf ve "staj mağdurları" için EYT'de yeni düzenleme talebi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi