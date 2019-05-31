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Türkiye, ilk 4 ayda 8 milyon 735 bin yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin turizmde yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçiyi ağıladığını açıkladı.

Türkiye, ilk 4 ayda 8 milyon 735 bin yabancı ziyaretçi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin turizmde yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçiyi ağıladığını açıkladı.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:43
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Türkiye, ilk 4 ayda 8 milyon 735 bin yabancı ziyaretçi ağırladı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır giriş çıkış istatistiklerine göre Nisan ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,01 artış yakalayan Türkiye, yılın ilk 4 ayında ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,22 artışla 8 milyon 735 bin 268 yabancı ziyaretçi ağırladı. Turizmde 2019'un en yüksek artışının yaşandığı Nisan ayında Türkiye'yi 3 milyon 293 bin 176 yabancı ziyaretçi ziyaret etti. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise Almanya ve Rusya'dan gelen ziyaretçi sayıları bir önceki yıla göre büyük artışlar gösterdi. Almanya'dan gelen turist sayısında artış yaklaşık yüzde 50'lere ulaşırken, Rusya'dan gelenlerde ise artış yüzde 35'i buldu.

RUSYA İLK SIRADA

Nisan ayında yüzde 33,77 artış ve 391 bin 579 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu birinci olurken, yüzde 47,55 artış ve 376 bin 59 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 26,75 artış ve 256 bin 72 yabancı ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ve Gürcistan izledi. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise Almanya yüzde 19,63 artış ve 803 bin 483 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı. Almanya'yı yüzde 27,45 artış ve 738 bin 784 ziyaretçi ile Bulgaristan ikinci, yüzde 35,46 artış ve 710 bin 293 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu üçüncü sırada izledi. Rusya'yı sırasıyla İran ve Gürcistan takip etti. Türkiye'ye gelen yabancıların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralaması ise İstanbul, Antalya ve Edirne olarak gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıTürkiyeTuristZiyaretçi
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