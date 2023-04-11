Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.115,74
ALTIN
1.241,53
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,04
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar oldu.

11 Nisan 2023 Salı 14:58
10 Okunma
Türkiye'den ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 3 milyar dolarlık ihracat
İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD, yılın 3 ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD'ye ihracat, yılın ilk 3 ayında 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 5,46 olarak belirlendi.

ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. İlk çeyrekte ABD'ye 278,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın olduğu ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, sırasıyla İzmir, Ankara, Gaziantep ve Bursa takip etti.

İstanbullu şirketler, ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 221,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, İzmirli şirketlerin dış satımı 281,8 milyon dolar oldu.

"Son 10 yılda Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2,5 kat artış gösterdi"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2022 verilerine göre, ABD'nin 2,9 trilyon dolarla dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olduğunu ve coğrafi uzaklığına rağmen ABD pazarının Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri bulunduğunu söyledi.

Gültepe, "Son 10 yılda Türkiye'nin ABD'ye ihracatı 2,5 kat, dış ticaret hacmimiz ise 1,6 kat artış gösterdi. ABD'ye ihracatta özellikle 2020'den itibaren önemli bir artış trendi yakaladık. 2022'de ABD, 16,9 milyar dolarla en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçla ABD'ye ihracatta en yüksek yıllık değere ulaştık." diye konuştu.

Sektörel olarak bakıldığında 2022'de ABD'ye ihracatta kimyevi maddeler ve mamullerinin 1,5 milyar dolarla ilk sırada bulunduğunu aktaran Gültepe, "Kimyevi maddeleri, 1,4 milyar dolarla otomotiv, 1,2'şer milyar dolarla çelik ve hazır giyim, 1 milyar dolarla mücevher takip ediyor." dedi.

Gültepe, küresel ticarette beklenen daralmanın etkilerinin ABD pazarında görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"ABD, ihracatımızda ilk çeyrekte de ikinci sıradaki yerini koruyor. İlk çeyrekte sektörel olarak baktığımızda ABD'ye ihracatta 279 milyon dolarla kimyevi maddeler ilk sırada yer alıyor. Kimyevi maddeleri, 259 milyon dolarla otomotiv, 223 milyon dolarla mücevher, 215 milyon dolarla hazır giyim ve 209 milyon dolarla savunma ve havacılık sanayi izliyor. Savunma ve havacılık sanayimizin ABD'ye ihracatta ilk 5 sektör arasında yer almasının altını özellikle çizmek istiyorum."

"Önümüzdeki aylarda ABD’ye ihracatta yeniden bir artış trendi yakalayacağımıza inanıyorum"

Mustafa Gültepe, üretimde marka ülke olan Türkiye'nin, ABD pazarındaki payını mevcudun en az 3 katına çıkarabilecek potansiyele sahip olduğuna inandığını ve TİM olarak tüm çalışmaları bu perspektiften hareketle yaptıklarını vurguladı.

Gerek TİM'in gerekse ihracatçı birliklerinin ABD pazarına özel projeler yürüttüğünü bildiren Gültepe, şunları kaydetti:

"Örneğin, 26 Şubat-3 Mart'ta ABD'ye geniş katılımlı bir ticaret heyeti düzenledik. Tekstil, halı ve mobilya başta olmak üzere birçok sektörden firmamızın temsilcilerine ABD'nin önde gelen 30 firması ile 100'ü aşkın B2B görüşme imkanı sunduk. Heyete katılan firmalarımız, aynı zamanda sektörlerindeki iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme imkanı buldu.

Tüketimdeki daralmaya ve kurun rekabetçiliğimize olumsuz etkisine rağmen ABD'ye ve tüm pazarlarımıza ihracatımızı artırmak için gece-gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. İlk çeyrekteki daralmaya rağmen önümüzdeki aylarda ABD'ye ihracatta yeniden bir artış trendi yakalayacağımıza ve yılı en azından 2022 düzeyinde bir ihracatla tamamlayacağımıza inanıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeihracatTürkiyeİhracatçılarMeclisiTİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor
Ethereum, 33 milyar doların kilidini açmak için yazılım güncellemesine hazırlanıyor
Trakya'da son yağışlar gelişim kaybı yaşayan buğdaya "ilaç" oldu
Trakya'da son yağışlar gelişim kaybı yaşayan buğdaya "ilaç" oldu
Türk çayı ihraç edilen ülkelerdeki pazar payının artırılması hedefleniyor
Türk çayı ihraç edilen ülkelerdeki pazar payının artırılması hedefleniyor
Adıyaman'da besiciler desteklerle ayağa kalkıyor
Adıyaman'da besiciler desteklerle ayağa kalkıyor
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar düştü
Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor
Depremlerden etkilenen Afşin-Elbistan B Termik Santrali yeniden üretime geçmeye hazırlanıyor
Dış ticarette ibraz edilen belgelerin sonradan kontrol işlemleri düzenlendi
Dış ticarette ibraz edilen belgelerin sonradan kontrol işlemleri düzenlendi
Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi
Sahil kentleri Akçakoca ve Amasra'da balıkçılar, sezona erken "paydos" dedi
Mart ayında elleçlenen yük ve konteyner miktarı azaldı
Mart ayında elleçlenen yük ve konteyner miktarı azaldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi