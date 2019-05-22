Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
83675
ALTIN
250.722
DOLAR
6.1048
STERLİN
7.7524
EURO
6.8129
23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya Geliyoruz
Son Dakika
23 Haziran'da Emaneti Geri Almaya...
Black Mirror Yeni Sezon, 5 Haziran’da Sadece Netflix’te!
Black Mirror Yeni Sezon, 5...
Benler kanser habercisi olabilir
Benler kanser habercisi olabilir
Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri sanatseverlerle buluştu
Ara Güler'in Türkiye'den sanatçı portreleri...
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve menfez ortaya çıktı
Kentsel dönüşümde tarihi sur ve...

Türkiye'den ABD hamlesi!

ABD'den kökenli bazı ürünlerin ithalatında, geçen yıl 14 Ağustos'ta yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "ek mali yükümlülük yüzde 50 indirildi."

Türkiye'den ABD hamlesi!

ABD'den kökenli bazı ürünlerin ithalatında, geçen yıl 14 Ağustos'ta yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "ek mali yükümlülük yüzde 50 indirildi."

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:46
13 Okunma
Türkiye'den ABD hamlesi!

İSTANBUL - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu liste kapsamında binek otomobiller, alkollü içkiler, yaprak tütün, güzellik ve makyaj ürünleri ile sıvanmamış kağıt ve karton gibi ürünler bulunuyor.

Kararlar ABD'den ithal aşamasında uygulanacak ek mali yükümlülük oranı binek otomobiller için yüzde 120'den yüzde 60'a, alkollü içkiler için yüzde 140'tan yüzde 70'e, yaprak tütün için yüzde 60'tan yüzde 30'a, güzellik ve makyaj ürünleri için yüzde 60'tan yüzde 30'a düşürüldü.

Karara göre, diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) için oran yüzde 20'den yüzde 10'a, pirinç için oran yüzde 50'den yüzde 25'e, 2106.90 pozisyon nolu 'Diğerleri' için yüzde 20'den yüzde 10'a, alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler yüzde 140'tan yüzde 70'e, yaprak tütün ve tütün döküntüleri için yüzde 60'tan yüzde 30'a, taşkömürü taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar için yüzde 13.7'den yüzde 5'e, taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın) karni kömürü için yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldü.

ABD'den ithal edilen bazı mallarda ek mali yükümlülüklerde indirim yapan kararlar, 21 Mayıs'tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDEk Mali Yükümlülük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği
VakıfBank’tan İstanbul Kuyumcular Odası işbirliği
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
Türkiye’de festival ekonomisi 750 milyon liraya ulaştı
Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı
Güneş enerji santrali, 13 milyon lira kazandırdı
Bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız
Bayramda ciddi bir yoğunluğu yaşayacağız
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
'3 yılda 120 saat eğitim almayan muhasebecinin ruhsatı askıya alınacak'
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
Bayram tatilinde Yunan adalarına Türk akını
Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu
Bakan Pekcan: ABD'nin çelik ithalatında vergileri yüzde 25 indirmesi olumlu
Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti
Türkiye'de ilk kez kahve meyvesi üretti
KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR
KARAMAN’A GÜNEŞ DOĞUYOR

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans