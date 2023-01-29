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Türkiye'den 160 ülkeye makarna ihracatı

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, "Geçtiğimiz yıl makarna sanayicilerimiz 1 milyon 341 bin 996 ton makarna dış satımı yaptı, ülkemize 967 milyon 68 bin dolar döviz girdisi sağladı." dedi.

29 Ocak 2023 Pazar 18:05
Türkiye'den 160 ülkeye makarna ihracatı

Gaziantep (AA)

Türkiye'den 2022 yılında 160 ülkeye 967 milyon 68 bin dolarlık makarna ihracatı yapıldı.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Aykut Göymen, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyada makarna üretiminde üçüncü, ihracatta ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Türk makarna sanayisinin dünyada söz sahibi olduğunu ifade eden Göymen, "Türkiye makarna sanayisi 26 işletmeden oluşmaktadır. Bu üreticilerimiz toplamda yıllık 2,2 milyon ton makarna üretim kapasitesine sahip. Türk makarna sanayisi ihracata ilk olarak 13 tonla başlamıştı, şu an milyon ton seviyesinde." dedi.

Türk makarnasına olan talebin sürekli arttığına işaret eden Göymen, şunları kaydetti:

"Dünya artık Türk makarnasının kalitesi ve lezzetini biliyor. Ülkemiz geçen yıl 160 ülkeye makarna gönderdi. 2021 yılında Türkiye 1 milyon 364 bin 547 ton makarna ihracatına karşılık 777 milyon 947 bin dolar gelir elde etmişti. Geçtiğimiz yıl ise sektörümüzde değer anlamında önemli kazanç sağladı. Geçtiğimiz yıl makarna sanayicilerimiz 1 milyon 341 bin 996 ton makarna dış satımı yaptı ve bunun karşılığından ise ülkemize 967 milyon 68 bin dolar döviz girdisi sağladı. Miktarda küçük bir düşüş yaşandı ama değer anlamında Türk makarna sanayicilerimiz ihracatlarını yüzde 24,3 yükseltti. En fazla ihracatı ise Venezuela, Somali ve Benin'e yaptı."

Hedef 1,5 milyon ton ihracat

Türk makarna sanayisinin, bu alanda marka olan İtalya ile rekabet içerisinde olduğunu dile getiren Göymen, sektörün yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağladığına dikkati çekti.

Göymen, "Türk makarnalarının tercih edilmesinin en temel noktaları, dinamik ve yeni teknolojiyle donatılmış işletmeleri, lojistik olarak rakip ülkelere göre daha stratejik konumda bulunmak. Bu özelliklerimiz Türk makarna sanayicilerinin avantajlarını ortaya çıkarıyor. İhracatımızı daha yükseğe çıkarmak istiyoruz. Bu yılki hedefimiz 1,5 milyon ton ihracat." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Makarna IhracatıTürkiye Makarna
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