Türkiye'de mayıs ayında 82 bin konut satıldı

ANTALYA - TÜİK'in derlediği verilere göre Türkiye genelinde Mayıs 2019'da konut satışları geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 31.3 düştü. Ülke genelinde toplam 82 bin 252 konut satışı yapıldı. İstanbul 15 bin 895 konut satışı ve yüzde 19,3 payla ilk sırada yer alırken İstanbul'u, 8 bin 240 konut satışı ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 91 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 10 konut ile Hakkari ve 26 konut ile Bayburt oldu.



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 oranında azalış göstererek 5 bin 231 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 1163 konut satışı ve yüzde 22,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.



DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 77 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Diğer konut satışları türünde ise Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 oranında azalarak 77 bin 21 oldu. İstanbul 14 bin 732 konut satışı ve yüzde 19,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92,7 oldu. Ankara 7 bin 658 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 829 konut satışı ile Antalya izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il, 4 konut ile Ardahan oldu.



33 BİN 765 KONUT İLK DEFA SATILDI



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,2 azalarak 33 bin 765 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 41,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 873 konut satışı ve yüzde 20,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 421 konut satışıyla Ankara ve 2 bin 186 konut satışı ile Antalya izledi.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 48 BİN 487 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,4 azalış göstererek 48 bin 487 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 22 konut satışı ve yüzde 18,6 payla ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56,8 oldu. Ankara 4 bin 819 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 905 konut satışı ile Antalya izledi.



YABANCILARA 3 BİN 925 KONUT SATILDI



Yabancılara konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,5 artarak 3 bin 925 oldu. Yabancılara satışta Mayıs 2019'da ilk sırayı 1734 konut satışı ile İstanbul alırken bu ili 850 konut satışı ile Antalya, 216 konut satışı ile Ankara, 187 konut satışı ile Bursa ve 136 konut satışı ile Yalova izledi.



YABANCIYA SATIŞTA IRAK İLK SIRADA



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Mayıs ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 594 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 509 konut ile İran, 285 konut ile Rusya Federasyonu, 183 konut ile Afganistan ve 157 konut ile Suudi Arabistan izledi.