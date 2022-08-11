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Türkiye, Avrupa’nın en büyük kripto para etkinliğine ev sahipliği yapacak 

İstanbul, 20-21 Ağustos tarihlerinde kripto para topluluğu için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Blokzincir ve ekonomi alanlarında konuşmacıların yer alacağı etkinlik ücretsiz olacak.  

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:49
Türkiye, Avrupa’nın en büyük kripto para etkinliğine ev sahipliği yapacak 

2008’den bu yana büyük bir ekonomi ve kapsamlı bir topluluk oluşturan blokzinciri teknolojilerindeki son trendler, her yıl dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde konuşuluyor. Bu yıl ise, Avrupa’nın en büyük kripto para etkinliklerinden birine İstanbul ev sahipliği yapacak. Türkiye'de kurumsal yapıyla var olan ve Türk mühendislerin geliştirdiği teknolojileri kullanan kripto para borsası ICRYPEX'in öncüsü olduğu Kripto Fest 2022, 20-21 Ağustos tarihlerinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.  

Etkinliğe dair değerlendirmelerini paylaşan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Blokzinciri teknolojileri merkeziyetsiz finans odağında topluluğun gücüyle gelişiyor. Bu topluluğu bir araya getirerek sektördeki son trendleri ve kripto para gibi teknolojilerin geleceğini tartışmak, tüm katılımcılar için ufuk açıcı oluyor. Bu vizyonla düzenleyeceğimiz Kripto Fest 2022, ülkemizde blokzinciri, kripto para ve ekonomi denince akla gelen ünlü isimleri bir araya getirecek. Girişimciler, ekonomistler, teknoloji uzmanları ve çok daha fazlası, Kripto Fest 2022'de buluşacak” diye konuştu.  

BLOKZİNCİRİ TOPLULUĞUNUN EN ÖNEMLİ İSİMLERİ İSTANBUL’DA BULUŞACAK 

İki gün sürecek ve tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek etkinlik programında ICRYPEX CEO'su Gökalp İçer'in yanı sıra gazeteci ve ekonomist Emin Çapa, küresel stratejist Şant Manukyan, Türkiye'nin sayılı ekonomistlerinden Selçuk Geçer, NFT alanındaki girişimleriyle dikkat çeken karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve teknoloji yazarı Ahmet Usta gibi isimler, konuşmalarıyla sahne alacak. NFT, metaverse ve kripto para gibi kavramların finans, ekonomi, pazarlama, oyun, e-spor ve yatırım gibi disiplinlerle ilişkilendirileceğini vurgulayan Gökalp İçer, “Dünya yeni bir geleceğe hazırlanıyor ve blokzinciri teknolojisi bu gelecekte başı çekiyor. Kripto Fest 2022, bugünü ve yarını anlamlandırmamızı kolaylaştıracak kavramlara derinlikli bir bakış sunacağı için önemli. Etkinliği tamamen ücretsiz yapmamızın sebebi de bu. Topluluğu büyütmek ve daha çok kişinin blokzincirinin avantajlarıyla tanışmasını sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.  

KONSERLER, GÖSTERİLER VE SÜRPRİZ HEDİYELER 

Panel deneyimini festival eğlencesiyle bir araya getirmek üzere tasarlanan Kripto Fest 2022 kapsamında, konser ve gösteriler de düzenlenecek. 30’u aşkın konuşmacıyı ve 100'den fazla markayı ağırlayacak Kripto Fest 2022'nin tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatan ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: 

 “Katılımcılar, markaların etkinlik için özel olarak tasarladığı sürpriz hediyelerden de yararlanabilecek. ICRYPEX olarak 2018'den bu yana kendimize ait teknolojiler ve ortaya koyduğumuz projelerle ekosistemin gelişimi için çalışıyoruz. Kripto para, NFT, blokzinciri ve ekonomi gibi kavramlara ilgi duyan herkesle 20-21 Ağustos’ta buluşmayı diliyoruz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAvrupaKripto Paraİstanbul
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