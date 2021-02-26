'Türkiye, 30 bin ton patates nişastası ithal ediyor'

KONYA - Konya Şeker'in Çumra Şeker Fabrikası'nın ardından üreticinin tarımsal ürününü işlemeye yönelik yaptığı yatırımlardan olan Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Tesisi'nde dondurulmuş parmak patates, patates kroketi, patates nişastası ve soğan halkası üretiliyor. Bölge üreticisi için önemli gelir kaynağı haline gelen patates tarımıyla kaliteli patates üretiliyor. Konya Şeker de kendi patates tohumluğu üreterek, 2013 yılında Doku Kültürü Laboratuvarı ve Seraları'nı kurdu. Yapılan bu yatırım, kısa sürede üretim rakamlarına yansıdı ve ülke ortalamasına göre Konya'da, dekara alınan patates, tonajda yüzde 25 daha fazla oldu. Patates tohumluğu üreterek bir yandan tohumluk ithalatı için yurt dışına ödenen milyonlarca dolar dövizden ülkede tasarruf sağlayan Konya Şeker Seydibey Tarım Ürünleri İşleme Entegre Tesisleri yatırımının bölgedeki patates üretimine etkisi, TÜİK verilerine de yansıdı. Konya Şeker’in patates üretimini yaptırmadığı 2008'de, Konya'da 53 bin hektar alanda 222 bin 75 ton patates üretilirken bu rakam, 2018 istatistiklerinde yaklaşık 3 kat artarak 611 bin tonu geçti.



'TÜRKİYE’DE PATATES ENDÜSTRİSİNİN VE TARIMIN GELİŞMESİ İÇİN KURULDU'



Seydibey Tesisleri'nin kuruluş amacının rekabet içinde olan Seydişehir ve Beyşehir ilçelerini birleştirerek, güç oluşturmak olduğunu belirten Seydibey Tesisleri Direktörü Erman Gümüş, “Şu anda Türkiye’nin en büyük patates entegre tesisi. İsmini Seydişehir ve bir şehrin arasında kalmasından alıyor. Kuruluş amacı bu iki rekabet içinde olan ilçeyi birleştirerek güç oluşturmak. Genellikle bu bölgelerde patates dışında ürünler üretilirdi şeker pancarı ve tahıl ürünleri gibi. Bu tesis çiftçiye katma değer bu ürün için yapılan bir tesis. Bunun yanında bölge insanına istihdam sağlamak köyden kente göçü engellemek için kurulu. Türkiye'de patates endüstrisini ve tarımın gelişmesi için kuruldu. Bu tesis 2008'de kurulduktan sonra 2 yıl gibi kısa sürede sektörün lideri oldu. Şu anda yüzde 25 pazar payı ile sektör liderliğini devam ettiriyor. Türkiye 30 bin ton patates nişastası ithal ediyor. Bunun tamamını da Avrupa ülkelerinden ithal ediyoruz. Aslında patates ithal ederek Avrupalı çiftçiye katkı sağlamış oluyoruz. Türkiye patates üreten bir ülke. Dönem dönem bu patatesin fiyatları yerlere düşüyor ve çiftçi mağdur oluyor. Konya Şeker çiftçinin bu mağduriyetini engellemek için sözleşmeli üretimi artırmak için bu ithalatın önüne geçmek ve cari açığı engellemek için bu tesis kurdu. 2019 yılında bu tesis Türkiye'nin yüzde 30 ihtiyacını karşıladı. Devletin desteğiyle bu rakamların yüzde 100'e ulaşması hedefleniyor" dedi.



SIFIR ATIKLA ÇALIŞAN FABRİKA



Tesisin en büyük özelliklerinden birinin, çıkan atıklardan elektrik üretilmesi olduğunu belirten Gümüş, "Tesisin başka bir özelliği de Türkiye’nin ilk dünyanın da sayılı sıfır atık da çalışan bir fabrika olması. Yıllık 80 bin ton katı atığı bu tesiste işliyoruz. Burada 10 milyon metreküp gaz ve 19 milyon kilovat elektrik üretiyoruz. Bu ürettiğimiz elektrik Seydişehir ve Beyşehir ilçelerinin elektrik ihtiyacını karşılar" diye konuştu.