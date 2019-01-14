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Türkiye 2018’i yüzde 2.5-3.0 büyümeyle kapatacak

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisinin 2018 yılını yüzde 2.5-3.0 arasında bir büyümeyle kapatacağı tahmininde bulundu.

Türkiye 2018’i yüzde 2.5-3.0 büyümeyle kapatacak

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisinin 2018 yılını yüzde 2.5-3.0 arasında bir büyümeyle kapatacağı tahmininde bulundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:41
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Türkiye 2018’i yüzde 2.5-3.0 büyümeyle kapatacak

İSTANBUL  - Açıklanan sanayi üretimi verilerini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye ekonomisinin 2018 yılını yüzde 2.5-3.0 arasında bir büyümeyle kapatacağı tahmininde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 kasım ayında sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 küçüldüğünü açıkladı. Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, sanayi üretimindeki gerilemenin kendisi için sürpriz olmadığını belirterek “Daha önce hem imalat sanayi, hem de normal sanayi verileri için hep negatif rakamlar geleceğinden bahsetmiştim” dedi.

“DAHA DÜŞÜĞÜ SÜRPRİZ OLUR”

İmalat sanayisinde ve üretim verilerinde sert düşüşler görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Alkin, “Bu veriler de negatif büyümeye işaret ediyor. Buna rağmen 2018 yılının toplamında yüzde 2.5- 3.0 arasında bir büyüme rakamı gelmesini bekliyorum. Bunun daha düşüğü sürpriz hatta şok olur” diye konuştu.

Hükümetin ekonomiyi canlandırmaya yönelik bütün önlemlerinin Kasım ayı ortalarında geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Alkin, “Demek ki Ankara üretimdeki bu gerilemenin farkına varmış ve daha o tarihte bununla alakalı önlemler almış. Kasım ortasında bazı vergi indirimleri yapılmış, aralık ayı sonunda da alınan önlemlerin üç ay daha uzatılacağı açıklanmıştı. Bunlar, kabinenin bu iktisadi daralmayı çok yakından izlediğini ve müdahale etmeye çalıştığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ekonomiyi canlandırmaya yönelik önlemlerin ekonomi üzerindeki etkisi konusunda bugünden bir tahminde bulunmanın zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alkin, bu görmek için 2018 aralık ve ocak rakamlarının ortaya çıkması gerektiğini belirtti.

DHA

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TürkiyeBüyüme
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