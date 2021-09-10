Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1450.42
ALTIN
485.89
DOLAR
8.4235
STERLİN
11.6868
EURO
9.9692
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Duyurusu
Yeminli Mali Müşavirlik Sınav...
Elazığ Belediyesi 10 şoför istihdam edecek
Elazığ Belediyesi 10 şoför...
Burdur'da kamu konutu satışı
Burdur'da kamu konutu satışı
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Akaryakıt istasyonu kiraya veriliyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı yapıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türk Telekom’a uluslararası arenada 13 ödül

Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu, dünya çapında prestije sahip, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı ‘LACP Vizyon Ödülleri’nde 4 farklı kategoride 13 ödüle layık görüldüğünü duyurdu. Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ” (EMEA) ve Türkiye sıralamasında birinci olurken, küresel sırlamada 11. sırada yer alarak toplam 5 platin ve 3 altın ödül kazandı.

10 Eylül 2021 Cuma 10:04
10 Okunma
Türk Telekom’a uluslararası arenada 13 ödül

Türk Telekom, “2020 Yılı Faaliyet Raporu” ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP – League of American Communications Professionals) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri’nde yarıştığı dört farklı kategoride toplam 13 ödüle layık görüldü. Türk Telekom’un 2020 Faaliyet Raporu, üç dalda 100 üzerinden 99, bir dalda ise 98 puan ile değerlendirildi. Jüri tarafından 2020 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 11’inci sırada değerlendirilen Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika -Tüm Sektörler” (EMEA) sıralamasında ve Türkiye-Tüm Sektörler sıralamasında da 1’inci oldu.

5 PLATİN, 3 ALTIN ÖDÜL

Türk Telekom Faaliyet Raporu, LACP jürisi tarafından, telekomünikasyon ana sektöründe ve aynı zamanda şirket grupları, holdingler kategorisinde, faaliyet ve entegre rapor özellikleri ile değerlendirildi. ‘En İyi Rapor Metni’ alanında EMEA sıralamasında aldığı platin ödülle Türk Telekom, toplamda 5 platin ve 3 altın ödüle layık görüldü. Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu ayrıca, küresel ölçekte platin ödül ve altın ödül alan 5 telekomünikasyon şirketinden biri olurken, ilk 100 sıralamasında sektörün dünya 4’üncüsü oldu. Rapor, şirket grupları, holdingler kategorisinde aldığı platin ödül ile dünya birincisi oldu.

“RAPORUMUZ YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇIMIZI YANSITIYOR”

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, faaliyet raporlarının kurumlar ile paydaşları arasındaki en önemli iletişim aracı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde, yaptığımız her işte insanı merkeze alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bunu, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızla iletişimimize de yansıtarak aramızdaki bağı her zaman sağlam tutuyor, kendilerini değerli hissettirecek çalışmalara imza atıyoruz. Büyük bir özenle hazırladığımız faaliyet raporumuz da bu hassasiyetimizi gösteren en önemli unsurlardan biri. Türk Telekom olarak, verdiğimiz hizmetteki titizliği faaliyet raporlarımıza da aktarıyor; yenilikçi bakış açımızı yansıtan modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız raporumuzu paydaşlarımızın beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekomödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
Anadolu'da üzüm üretiminde çeşitliliği artıracak araştırma tamamlandı
‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ kuruldu
‘TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ kuruldu
Tarlada 28, tezgahta 120 lira
Tarlada 28, tezgahta 120 lira
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
TMO duyurdu: Fındık üreticilerine ödemeler bugün
Yeni ihracat sezonu öncesi yasak kaldırıldı
Yeni ihracat sezonu öncesi yasak kaldırıldı
Bakan Varank: Türkiye yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı
Bakan Varank: Türkiye yatırımcılar için dünyanın en karlı ve güvenli limanı
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir
TSE Başkanı Şahin: Güçlü ülke, standartları belirleyen ülkedir
"Kuru üzüm üreticisi açıklanan fiyatın revize edilmesini bekliyor"
"Kuru üzüm üreticisi açıklanan fiyatın revize edilmesini bekliyor"
Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar seviyelerine ulaştı
Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar seviyelerine ulaştı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma